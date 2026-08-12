Aufwärtsdrang bei Silber – 65,27 USD erreicht

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 19,92493USD. Heute notiert Silber bei 65,27USD. Ihr Einsatz wäre nun 16.378,7USD wert – ein Zuwachs von +227,57 %.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholung und mögliche weitere Kursziele von Silber, wobei Prognosen bis etwa 158–163 US-Dollar sowie ein Ziel von 65,25 US-Dollar genannt werden. Unterstützend wirken Währungsturbulenzen, ein schwächerer Dollar und sinkende Realzinsen. Dagegen könnten eine anhaltende Öl- und Inflationskrise, mögliche Zinserhöhungen, schwache Konjunkturdaten und Unsicherheit um die Straße von Hormus die Erholung bremsen. Auch Minenaktien und systemische US-Finanzrisiken werden beobachtet.

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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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