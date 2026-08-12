🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMedios AktievorwärtsNachrichten zu Medios
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Medios: Wachstum hält an – Profitabilität rückt 2026 in den Fokus

    Medios wächst über die Milliardengrenze, kämpft jedoch mit sinkenden Margen und Ergebnisdruck – und setzt zugleich auf Effizienz, Zukäufe und eine geschärfte Prognose.

    Medios: Wachstum hält an – Profitabilität rückt 2026 in den Fokus
    Foto: Jan Woitas - dpa
    • Medios steigerte den Konzernumsatz im 1. Halbjahr 2026 um 8,4 % auf 1.074,9 Mio. € und überschritt erstmals in einem Halbjahr die Marke von 1 Mrd. €; alle operativen Segmente wuchsen.
    • Das EBITDA pre sank aufgrund geringerer Margen und höherer operativer Aufwendungen um 5,1 % auf 44,0 Mio. €; die Marge verringerte sich von 4,7 % auf 4,1 %.
    • Das Konzernergebnis nach Steuern fiel auf 8,5 Mio. € (Vorjahr: 12,7 Mio. €), während der operative Cashflow wegen höherer Steuerzahlungen und des niedrigeren Ergebnisses auf 11,2 Mio. € zurückging.
    • Mit dem Effizienzprogramm „Avanti-Medios!“ erzielte Medios im zweiten Quartal erste Fortschritte, unter anderem durch Margenverbesserungen und die geplante Optimierung des Produktionsnetzwerks.
    • Medios unterzeichnete den Vertrag zur Übernahme von 74 % des Wirkstoff- und Rohstoffanbieters Caelo. Das Unternehmen beschäftigt rund 240 Mitarbeitende und soll zum deutschen Ankerpunkt der europäischen Compounding-Plattform werden.
    • Für 2026 erwartet Medios nun einen Umsatz von 2,10 bis 2,16 Mrd. € und ein EBITDA pre von 88 bis 92 Mio. €; die Umsatzprognose wurde erhöht, die Ergebnisprognose jedoch gesenkt.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Medios ist am 12.08.2026.

    Der Kurs von Medios lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,120EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,09 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.555,12PKT (0,00 %).


    Medios

    +0,72 %
    -2,28 %
    -8,09 %
    -24,42 %
    -13,24 %
    -34,78 %
    -68,80 %
    +12,31 %
    ISIN:DE000A1MMCC8WKN:A1MMCC
    Medios direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Medios: Wachstum hält an – Profitabilität rückt 2026 in den Fokus Medios wächst über die Milliardengrenze, kämpft jedoch mit sinkenden Margen und Ergebnisdruck – und setzt zugleich auf Effizienz, Zukäufe und eine geschärfte Prognose.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     