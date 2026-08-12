Medios: Wachstum hält an – Profitabilität rückt 2026 in den Fokus
Medios wächst über die Milliardengrenze, kämpft jedoch mit sinkenden Margen und Ergebnisdruck – und setzt zugleich auf Effizienz, Zukäufe und eine geschärfte Prognose.
Foto: Jan Woitas - dpa
- Medios steigerte den Konzernumsatz im 1. Halbjahr 2026 um 8,4 % auf 1.074,9 Mio. € und überschritt erstmals in einem Halbjahr die Marke von 1 Mrd. €; alle operativen Segmente wuchsen.
- Das EBITDA pre sank aufgrund geringerer Margen und höherer operativer Aufwendungen um 5,1 % auf 44,0 Mio. €; die Marge verringerte sich von 4,7 % auf 4,1 %.
- Das Konzernergebnis nach Steuern fiel auf 8,5 Mio. € (Vorjahr: 12,7 Mio. €), während der operative Cashflow wegen höherer Steuerzahlungen und des niedrigeren Ergebnisses auf 11,2 Mio. € zurückging.
- Mit dem Effizienzprogramm „Avanti-Medios!“ erzielte Medios im zweiten Quartal erste Fortschritte, unter anderem durch Margenverbesserungen und die geplante Optimierung des Produktionsnetzwerks.
- Medios unterzeichnete den Vertrag zur Übernahme von 74 % des Wirkstoff- und Rohstoffanbieters Caelo. Das Unternehmen beschäftigt rund 240 Mitarbeitende und soll zum deutschen Ankerpunkt der europäischen Compounding-Plattform werden.
- Für 2026 erwartet Medios nun einen Umsatz von 2,10 bis 2,16 Mrd. € und ein EBITDA pre von 88 bis 92 Mio. €; die Umsatzprognose wurde erhöht, die Ergebnisprognose jedoch gesenkt.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Medios ist am 12.08.2026.
Der Kurs von Medios lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,120EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,09 % im Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.555,12PKT (0,00 %).
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