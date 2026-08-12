Ölpreise legen erneut zu - Schifffahrt in der Straße von Hormus weiter bedroht

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch weiter zugelegt. Der Preis für Rohöl der Referenzsorte Brent mit Lieferung im Oktober stieg im frühen Handel knapp über 90 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Zuletzt stand die Notierung etwas tiefer bei 89,47 Dollar und damit ein halbes Prozent höher als am Vortag.

Seit Beginn der Woche hat sich Rohöl der Sorte Brent um mehr als fünf Dollar je Barrel verteuert. Für Preisauftrieb sorgt die Entwicklung im Nahen Osten. Nach wie vor ist keine Einigung zwischen den USA und dem Iran für ein Ende des Kriegs in Sicht. Die Öltransporte aus den Fördergebieten des Persischen Golfs durch die Straße von Hormus bleiben somit gestört.