Viscom: Auftragseingang +30 % – Auftragsbestand wächst, Prognose bestätigt
Viscom startet 2026 mit kräftigem Auftragsschub, wachsendem Auftragsbestand und ersten Erholungstendenzen bei Umsatz und Ergebnis – getragen von Zukunftsmärkten wie KI und Batteriezellen.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- **Auftragseingang deutlich gesteigert:** Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Auftragseingang um **30,2 % auf 55,715 Mio. €**; maßgeblich war unter anderem ein Großauftrag für Inline-CT-Inspektionen in der Batteriezellenfertigung.
- **Auftragsbestand stark erhöht:** Der Auftragsbestand wuchs zum 30. Juni 2026 um **62,2 % auf 37,963 Mio. €** und lag damit nahezu doppelt so hoch wie Ende 2025.
- **Umsatz noch rückläufig, aber Belebung im zweiten Quartal:** Der Halbjahresumsatz sank um **6,0 % auf 36,948 Mio. €**. Im zweiten Quartal stieg er jedoch auf **22,588 Mio. €**, 57,3 % mehr als im ersten Quartal und 15,8 % mehr als im Vorjahresquartal.
- **Operatives Ergebnis zunächst negativ:** Das EBIT lag im ersten Halbjahr bei **-2,533 Mio. €** nach 52 T€ im Vorjahr. Im zweiten Quartal erzielte Viscom jedoch wieder ein positives EBIT von **1,461 Mio. €**.
- **Regionale Nachfrage uneinheitlich:** Europa blieb investitionszurückhaltend, während sich Nordamerika und Asien dynamischer entwickelten. Besonders gefragt waren Lösungen für **KI-Hardware, Batteriezellenfertigung sowie Aerospace & Security**.
- **Jahresprognose 2026 bestätigt:** Viscom erwartet weiterhin einen Umsatz von **80–90 Mio. €**, einen Auftragseingang von **90–100 Mio. €** und eine EBIT-Marge von **2–5 %**, entsprechend einem EBIT von **1,6–4,5 Mio. €**.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2026, bei Viscom ist am 12.08.2026.
Der Kurs von Viscom lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,1350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,29 % im Plus.
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