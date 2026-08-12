Hannover Rück hält trotz Preisverfall an Gewinnziel fest
- Hannover Rück peilt 2,7 Milliarden Euro Überschuss an
- Preise sanken um 4,5 Prozent, Geschäft wuchs dennoch
- Quartalsgewinn sank um 17 Prozent auf 695 Millionen Euro
HANNOVER (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Hannover Rück rechnet trotz des anhaltenden Preisverfalls im Kerngeschäft weiter mit einem Rekordgewinn im laufenden Jahr. Vorstandschef Clemens Jungsthöfel peilt weiterhin einen Überschuss von mindestens 2,7 Milliarden Euro an, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Hannover mitteilte. Bei der Vertragserneuerung zum Juni und Juli musste der Rückversicherer jedoch, ähnlich wie seine größeren Konkurrenten Swiss Re und Munich Re , bereinigt um Inflation und veränderte Risiken einen Preisrückgang von 4,5 Prozent hinnehmen. Dennoch baute die Hannover Rück ihr Geschäft um mehr als 12 Prozent aus.
Im zweiten Quartal verdiente der Konzern unter dem Strich 695 Millionen Euro und damit knapp 17 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Während der Umsatz mit knapp 6,4 Milliarden Euro praktisch stabil blieb, zehrten Schäden, Verwaltung und Vertrieb im Schaden- und Unfallgeschäft diesmal einen etwas größeren Teil der Einnahmen auf. Die teuerste Naturkatastrophe war für die Hannover Rück das Erdbeben in Venezuela im Juni. Dafür legte das Unternehmen zunächst 75 Millionen Euro zurück./stw/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 251 auf Tradegate (12. August 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um -0,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,07 %.
Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 66,79 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 557,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 500,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 600,00EUR was eine Bandbreite von -2,53 %/+16,96 % bedeutet.
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Äußerst solide: Kandidat für mein Depot # 1
Hannover Rück sucht man auch vergebens in den diversen Aktien Podcasts. Das ist das schönen an solchen Perlen. Passt nicht in die KI Hype-Welt. Eben keine Traderaktie. 5,36% Div-rendite, mehr gab's noch nicht.
Meldung von heute morgen, Quelle:
Hannover Rück steigert Gewinn und Dividende und stärkt nachhaltige Ertragskraft signifikant
- Nettokonzerngewinn steigt deutlich um 13,4 % auf 2,6 Mrd. EUR
- Rückversicherungsumsatz (brutto) wächst währungskursbereinigt um 4,7 %
- Schaden-Rückversicherung: Gutes Ergebnis bei Stärkung der Resilienz in den Schadenreserven; Großschäden unterhalb des budgetierten Erwartungswertes
- Personen-Rückversicherung: Rückversicherungs-Serviceergebnis oberhalb der Prognose
- Kapitalanlagerendite aufgrund aktiver Realisierung stiller Lasten bei 2,5 %
- Eigenkapitalrendite mit 21,4 % deutlich über strategischem Zielwert
- Dividendenvorschlag: Steigerung um 39 % auf 12,50 EUR je Aktie
- Ausblick für 2026 vollumfänglich bestätigt: Konzerngewinn von mindestens 2,7 Mrd. EUR erwartet