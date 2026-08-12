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    Hannover Rück hält trotz Preisverfall an Gewinnziel fest

    Für Sie zusammengefasst
    • Hannover Rück peilt 2,7 Milliarden Euro Überschuss an
    • Preise sanken um 4,5 Prozent, Geschäft wuchs dennoch
    • Quartalsgewinn sank um 17 Prozent auf 695 Millionen Euro
    Hannover Rück hält trotz Preisverfall an Gewinnziel fest
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HANNOVER (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Hannover Rück rechnet trotz des anhaltenden Preisverfalls im Kerngeschäft weiter mit einem Rekordgewinn im laufenden Jahr. Vorstandschef Clemens Jungsthöfel peilt weiterhin einen Überschuss von mindestens 2,7 Milliarden Euro an, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Hannover mitteilte. Bei der Vertragserneuerung zum Juni und Juli musste der Rückversicherer jedoch, ähnlich wie seine größeren Konkurrenten Swiss Re und Munich Re , bereinigt um Inflation und veränderte Risiken einen Preisrückgang von 4,5 Prozent hinnehmen. Dennoch baute die Hannover Rück ihr Geschäft um mehr als 12 Prozent aus.

    Im zweiten Quartal verdiente der Konzern unter dem Strich 695 Millionen Euro und damit knapp 17 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Während der Umsatz mit knapp 6,4 Milliarden Euro praktisch stabil blieb, zehrten Schäden, Verwaltung und Vertrieb im Schaden- und Unfallgeschäft diesmal einen etwas größeren Teil der Einnahmen auf. Die teuerste Naturkatastrophe war für die Hannover Rück das Erdbeben in Venezuela im Juni. Dafür legte das Unternehmen zunächst 75 Millionen Euro zurück./stw/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie

    Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 251 auf Tradegate (12. August 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um -0,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 66,79 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 557,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 500,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 600,00EUR was eine Bandbreite von -2,53 %/+16,96 % bedeutet.





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