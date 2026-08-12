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    hGears: H1 2026 erfüllt Erwartungen – Prognose bestätigt

    hGears navigiert durch ein herausforderndes Marktumfeld: Während der Konzernumsatz sinkt, legt das [e]-Mobility-Geschäft zu und stützt Ertrag, Cashflow und Prognose.

    hGears: H1 2026 erfüllt Erwartungen – Prognose bestätigt
    • hGears erzielte im 1. Halbjahr 2026 einen Konzernumsatz von 46,8 Mio. Euro – 5,6 % weniger als im Vorjahr.
    • Der Bereich [e]-Mobility wuchs um 7,0 % auf 25,5 Mio. Euro und konnte die Rückgänge bei e-Bike (-31,2 % auf 5,1 Mio. Euro) und e-Tools (-11,8 % auf 15,9 Mio. Euro) teilweise ausgleichen.
    • Der bereinigte Bruttogewinn sank auf 21,0 Mio. Euro; die bereinigte Bruttomarge lag bei 44,9 % nach 45,6 % im Vorjahr, vor allem wegen eines veränderten Produktmixes und höherer Energiepreise.
    • Trotz des geringeren Geschäftsvolumens blieb das bereinigte EBITDA mit 0,4 Mio. Euro positiv; die EBITDA-Marge betrug 0,8 %. Struktur- und Effizienzmaßnahmen sowie niedrigere Personalkosten unterstützten die Profitabilität.
    • Der Free Cashflow verbesserte sich um 3,4 Mio. Euro auf 1,1 Mio. Euro; die liquiden Mittel beliefen sich zum 30. Juni 2026 auf 7,2 Mio. Euro, die Eigenkapitalquote auf 27,0 %.
    • hGears bestätigte die Prognose für 2026: Umsatz von 80–90 Mio. Euro, bereinigtes EBITDA zwischen -3 und 0 Mio. Euro sowie Free Cashflow zwischen -5 und -2 Mio. Euro.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei hGears ist am 12.08.2026.

    Der Kurs von hGears lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,8000EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    hGears

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