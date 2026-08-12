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    DAX still und leise auf Rekordkurs – US-Inflationsdaten als Impulsgeber

    Es ist schon erstaunlich, wie sich die weltweiten Börsen derzeit von den geopolitischen Krisenherden loslösen und immer neue Rekorde erreichen können.

    So konnten auch die Indizes in Japan und Südkorea weiter zulegen. Aber es zeichnet sich immer mehr ein Auseinanderdriften zwischen den klassischen Technologieaktien und dem Rest ab. Heute wurden einmal mehr die Halbleiter- und KI-Aktien stark nachgefragt, nachdem die US-Unternehmen Coreweave und Super Micro Computer gestern nach Börsenschluss besser als erwartete Quartalszahlen vorlegen konnten. Die Aktienmärkte in China mussten dagegen Kursverluste hinnehmen, weil die Investoren dort die Risiken durch die anziehenden Rohstoffpreise übergewichten.

    Auch für Europa stellen die weiter anziehenden Ölpreise einen klar erkennbaren Belastungsfaktor für die weitere Preisentwicklung und damit für den Konsum dar. Die Investoren müssen sich entscheiden, ob sie auf Deeskalation und dadurch sinkende Energiepreise setzen oder aber vorsichtiger agieren und lediglich den Technologieboom weiter verfolgen. Zumindest konnte die Gelassenheit der Anleger den DAX gestern ebenfalls auf ein neues Allzeithoch befördern, was in der aktuellen Situation eine erstaunliche relative Stärke bedeutet.

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    Die heute anstehenden US-Verbraucherpreise könnten jedoch Wasser in den Wein der Börsenoptimisten schütten und die Zinsangst zurück auf das Börsenparkett holen. Auf Jahressicht lagen diese zuletzt mit 3,5 Prozent über dem gesteckten Ziel der US-Notenbank von zwei Prozent. In Deutschland sind die Verbraucherpreise mit einem Anstieg von 2,9 Prozent auf Jahressicht und 0,9 Prozent auf Monatssicht im Rahmen der Erwartungen ausgefallen.

    Die Berichtssaison spielt bei den deutschen Unternehmen heute noch einmal eine kleine Rolle. So stehen zu Börsenbeginn die Quartalszahlen von Hannover Rück, TUI, Indus und Brenntag im Fokus der Investoren. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Handelsspanne zwischen 26 250 und 26 500 Punkten bewegen.

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    Andreas Lipkow
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    Andreas Lipkow ist seit Februar 2026 Chef-Marktanalyst bei CMC Markets Deutschland. Zuvor war er fast zehn Jahre lang in ähnlicher Position bei der Comdirect tätig. Lipkow ist als Vortragsredner und Seminarleiter für Finanz-, Trading- und Investmentthemen gefragt und moderiert regelmäßig einen Börsenpodcast. Zudem betreibt er einen YouTube-Kanal mit Inhalten zu Geldanlage, Trading und Investing. Als Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management vermittelt der Finanzmarktexperte praxisnahes Wissen zu Börse, Anlagestrategien und Risikomanagement. 2024 erschien sein erstes Buch über Finanzen mit dem Titel „Erfolgreich strategisch anlegen: Ihr unkomplizierter Weg zum Börsenerfolg“.
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    Verfasst von Andreas Lipkow
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