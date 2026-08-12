ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Akzo Nobel auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 71 Euro
- Barclays hebt Akzo-Nobel-Kursziel auf 71 Euro
- Aktie von Equal Weight auf Overweight hochgestuft
- BASF, Lanxess und Solvay bleiben unter Druck
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Akzo Nobel von 58 auf 71 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Das zweite Quartal habe für Europas Chemiekonzerne eine klare Gewinnerholung gebracht, schrieb Katie Richards am Mittwoch in ihrem Resümee. Die Preisentwicklung sei erstmals seit drei Jahren positiv. Bei gestiegenen Erwartungen sieht Richards insgesamt jedoch weniger Gründe, noch mehr ins Risiko zu gehen. Sie präferiert mit dem Downstream-Bereich vor allem weiterverarbeitende Unternehmen sowie Zutatenhersteller und Air Liquide. BASF, Lanxess und Solvay sieht sie weiter skeptisch./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 03:00 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Akzo Nobel Aktie
Die Akzo Nobel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 62,38 auf Tradegate (12. August 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Akzo Nobel Aktie um -0,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,78 %.
Die Marktkapitalisierung von Akzo Nobel bezifferte sich zuletzt auf 10,85 Mrd..
Akzo Nobel zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,8800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 71,00EUR was eine Bandbreite von -13,08 %/+12,20 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 71 Euro