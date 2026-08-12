Barclays hebt Akzo Nobel auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 71 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Akzo Nobel Aktie

Die Akzo Nobel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 62,38 auf Tradegate (12. August 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Akzo Nobel Aktie um -0,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,78 %.

Die Marktkapitalisierung von Akzo Nobel bezifferte sich zuletzt auf 10,85 Mrd..

Akzo Nobel zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,8800 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 71,00EUR was eine Bandbreite von -13,08 %/+12,20 % bedeutet.