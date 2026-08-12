ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Ziel für Porsche SE auf 26,25 Euro - 'Underweight'
- Barclays senkt Porsche-SE-Kursziel auf 26,25 Euro
- Einstufung der Porsche SE bleibt auf Underweight
- Schwache Dividendenrendite belastet die Auto-Holding
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Porsche SE von 35 auf 26,25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Dividendenrendite der Auto-Holding erscheine vergleichsweise schwach, schrieb Henning Cosman am Dienstag in seinem Resümee des ersten Halbjahrs. Zudem sieht er die Diversifizierungspläne des Managements nicht im Einklang mit dem Fokus der Aktionäre./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 14:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 03:00 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche Holding SE Aktie
Die Porsche Holding SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 28,66 auf Tradegate (12. August 2026, 08:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche Holding SE Aktie um -4,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Porsche Holding SE bezifferte sich zuletzt auf 4,34 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -8,45 %/+58,45 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 26,25 Euro
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Community Beiträge zu Porsche Holding SE - PAH003 - DE000PAH0038
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https://www.porsche-se.com/investor-relations
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