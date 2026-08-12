Barclays senkt Ziel für Porsche SE auf 26,25 Euro - 'Underweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche Holding SE Aktie

Die Porsche Holding SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 28,66 auf Tradegate (12. August 2026, 08:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche Holding SE Aktie um -4,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,00 %.

Die Marktkapitalisierung von Porsche Holding SE bezifferte sich zuletzt auf 4,34 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -8,45 %/+58,45 % bedeutet.