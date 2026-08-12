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    WDH/AKTIE IM FOKUS

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    Jenoptik dank Zielen und Auftragslage vorbörslich begehrt

    Für Sie zusammengefasst
    • Jenoptik vorbörslich fast sechs Prozent höher
    • Optimistischere Jahresziele dank starker Aufträge
    • KI-Boom treibt Umsatz und operative Marge an
    WDH/AKTIE IM FOKUS - Jenoptik dank Zielen und Auftragslage vorbörslich begehrt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (In der Überschrift wurde ein fehlender Buchstabe beim Wort "begehrt" ergänzt.)

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Etwas optimistischere Jahresziele von Jenoptik kommen am Mittwoch bei den Anlegern vorbörslich sehr gut an.

    Die Titel des Technologiekonzerns wurden auf der Handelsplattform Tradegate fast sechs Prozent über ihrem Xetra-Schlusskurs vom Vortag gehandelt, auch wegen positiver Kommentare zur Entwicklung der Auftragslage. Mit dort gezahlten 41,50 Euro winkt ihnen ein Hoch seit Mitte Juli.

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    Als Zulieferer von Halbleiterausrüstern wie ASML hat das Unternehmen im zweiten Quartal überraschend stark vom KI-Boom profitiert. Vor diesem Hintergrund werden Umsatz und operative Marge nun jeweils in der oberen Hälfte der bisherigen Spannen gesehen.

    Laut dem Jefferies-Analysten Henrik Paganetty haben die Auftragseingänge im zweiten Quartal die Erwartungen um 15 Prozent übertroffen./tih/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 1.574 auf Tradegate (12. August 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +6,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 614,36 Mrd..

    ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.231,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der ASML Holding Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.650,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +4,31 %/+58,05 % bedeutet.





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