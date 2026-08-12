🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Aktien Asien

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Durchwachsene Entwicklung - Halbleiteraktien gefragt

    Für Sie zusammengefasst
    • Fernost-Börsen zeigen keine gemeinsame Richtung
    • Technologiebörsen profitieren von US-KI-Vorgaben
    • US-Inflationsdaten und Ölpreise belasten die Kurse
    Aktien Asien - Durchwachsene Entwicklung - Halbleiteraktien gefragt
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Mittwoch erneut keine gemeinsame Richtung eingeschlagen. Zu den Gewinnern gehörten die technologielastigeren Börsen, die von den Vorgaben aus den USA profitierten.

    Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf die Zahlen von Coreweave und Super Micro Computer, die gute Vorgaben für den Bereich der Künstlichen Intelligenz geliefert hätten. Erstgenannte hatten ein stärker als erwartetes Umsatzwachstum berichtet, letztere mit dem Ausblick für die Umsatzentwicklung die Schätzungen übertroffen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hang Seng!
    Long
    22.013,14€
    Basispreis
    3,94
    Ask
    × 10,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    26.354,28€
    Basispreis
    1,14
    Ask
    × 9,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Halbleiterschwergewichte Samsung und SK Hynix reagierten darauf mit Gewinnen. Dies ließ den volatilen südkoreanischen Leitindex Kospi um 3,7 Prozent steigen.

    Ansonsten waren die Gewinne überschaubarer. Darin spiegelte sich das Warten auf die US-Inflationszahlen wider. "Die heute anstehenden US-Verbraucherpreise könnten Wasser in den Wein der Börsenoptimisten schütten und die Zinsangst zurück auf das Börsenparkett holen", warnte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets.

    Zudem hielten die weiter gestiegenen Ölpreise die Kurse in Schach. Nach wie vor ist keine Einigung zwischen den USA und dem Iran für ein Ende des Kriegs in Sicht. Die Öltransporte aus den Fördergebieten des Persischen Golfs durch die Straße von Hormus bleiben somit gestört.

    Der japanische Aktienmarkt lag leicht im Plus, preiste damit aber auch die am Vortag wegen eines Feiertags verpasste Entwicklung ein. Der Nikkei 225 gewann 0,8 Prozent auf 67.524,06 Zähler. Der australische Leitindex S&P/ASX 200 sank dagegen moderat auf 9.209,40 Punkte.

    Keine einheitliche Tendenz ergab sich an den chinesischen Märkten. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen gewann zuletzt 0,5 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um gut ein Prozent nachgab./mf/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie

    Die Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,81 % und einem Kurs von 3.920 auf Tradegate (12. August 2026, 08:55 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie um +5,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von Samsung Electronics (Spons. GDR) bezifferte sich zuletzt auf 913,05 Mrd..





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Asien Durchwachsene Entwicklung - Halbleiteraktien gefragt Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Mittwoch erneut keine gemeinsame Richtung eingeschlagen. Zu den Gewinnern gehörten die technologielastigeren Börsen, die von den Vorgaben aus den USA profitierten. Die Marktstrategen der Deutschen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     