Vertikale Integration verzückt Marktteilnehmer!

Die Aktien von Microsoft profitieren derzeit von der Ankündigung, dass der Technologiekonzern im kommenden Herbst seinen eigenen KI-Chip der Generation Maia 300 vorstellen wird. Dieser Schritt wird als bedeutende Maßnahme bewertet, um die Abhängigkeit von den Prozessoren des Herstellers Nvidia zu reduzieren. Gleichzeitig verschärft sich der Wettbewerb um maßgeschneiderte KI-Siliziumlösungen. Separat erhöhte die Bernstein Group das Kursziel für Microsoft-Aktien von 647 auf 660 US-Dollar und bestätigte das Rating „Outperform“. Microsoft investiert intensiv in eigene KI-Chips, da das Unternehmen als Hyperscaler die Kontrolle über die Hardware, die KI-Anwendungen ermöglicht, zunehmend erweitern möchte. Anfang dieses Jahres stellte Microsoft den Maia 200 vor, der von Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. unter Verwendung eines fortschrittlichen 3-Nanometer-Fertigungsverfahrens hergestellt wurde.

Die Aktie der Microsoft Corporation zählt in den vergangenen zehn Jahren zu den erfolgreichsten Wertpapieren. Seit Anfang 2022 wurde die zuvor nahezu kontinuierliche Kurssteigerung unterbrochen, da Zinserhöhungen erstmals seit längerer Zeit zu fallenden Kursen führten. Am 4. November 2022 erreichte der Kurs mit 213,43 US-Dollar ein Jahrestief. Anfang April 2025 verhinderte die US-Zollpolitik einen weiteren Kursanstieg. In diesem Zeitraum wurde zudem erstmals seit dem Tief im November 2022 die 200-Tage-Linie nach unten durchbrochen. Die anschließende Kurserholung verlief sehr steil, sodass bereits am 31. Juli 2025 mit 555,45 US-Dollar ein neues Allzeithoch markiert wurde. Das Hoch am 28. Oktober 2025 komplettierte ein Doppeltop, woraufhin eine Rotation aus Softwarewerten zu einem deutlichen Kursverlust führte. Vom Allzeithoch gab die Aktie in der Spitze rund 37 Prozent nach. Mittlerweile hat sie wieder Boden gewonnen und den Widerstand bei 468,35 US-Dollar überwunden. Aktuell testet der Kurs den Widerstand bei 527,32 US-Dollar und pendelt zwischen diesen beiden Marken. Langfristig betrachtet hat der Kurs erneut die 200-Tage-Linie überschritten und könnte einen neuen langfristigen Aufwärtstrend ausbilden. Weiter fallende Kurse sollten an der Unterstützungszone zwischen 433,60 US-Dollar und 403,80 US-Dollar gebremst werden.

Microsoft Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Die Aktie von Microsoft zeigt sich nach der Schwächephase zwischen Ende Oktober 2025 und Ende März 2026 wieder äußerst robust. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JY168Y) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Microsoft Corp. in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,75 profitieren. Das Ziel sei bei 555,45 US-Dollar angenommen (16,10 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 26 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 462,08 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 8,01 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JY168Y Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 11,45 – 11,46 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 369,27 US-Dollar Basiswert: Microsoft Corporation KO-Schwelle: 369,27 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 502,09 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 16,10 Euro Hebel: 3,75 Kurschance: + 41 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle J.P. Morgan

Interessenkonflikt

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