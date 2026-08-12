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    ANALYSE-FLASH

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    Berenberg senkt Novo Nordisk auf 'Hold' und Ziel auf 305 Kronen

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg stuft Novo Nordisk auf Hold herab
    • Kursziel sinkt von 325 auf 305 dänische Kronen
    • Eli Lilly dürfte bei Abnehmpillen vorne liegen
    ANALYSE-FLASH - Berenberg senkt Novo Nordisk auf 'Hold' und Ziel auf 305 Kronen
    Foto: Novo Nordisk A/S

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Novo Nordisk von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 325 auf 305 dänische Kronen gesenkt. Der "Kampf um die Pille" dürfte im zweiten Halbjahr an Schärfe zunehmen, schrieb Kerry Holford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Öffnung des US-Gesundheitsprogramms Medicare für Abnehmpräparate dürfte zwar die Nachfrage ankurbeln. Allerdings werde wohl der US-Kontrahent Eli Lilly hier die Nase vorn haben, wie schon auf dem freien Markt für diese Mittel./rob/bek/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 18:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 40,60 auf Tradegate (12. August 2026, 09:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +5,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 134,93 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 293,43DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 332,00DKK was eine Bandbreite von +402,89 %/+734,80 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 305 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 305,00, was eine Steigerung von +666,91% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Novo Nordisk - A3EU6F - DK0062498333

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die bevorstehende Dividende von rund 3,75 DKK je Aktie, den Ex-Tag am 14.08. und den erwarteten Kursabschlag. Nach der jüngsten Schwäche sehen einige den Weg zurück über 40 Euro, während andere kurzfristig wenig Kurspotenzial erwarten. Fundamental gilt Novo Nordisk trotz der Konkurrenz durch Eli Lilly als günstig bewertet, gestützt durch den wachsenden Diabetes- und Adipositasmarkt sowie den Wegovy-Start in Deutschland. Risiken bleiben der Preisdruck, der Patentablauf 2032 und mögliche Übernahmen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

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    dpa-AFX
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