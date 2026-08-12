Berenberg senkt Novo Nordisk auf 'Hold' und Ziel auf 305 Kronen

Liebe Community,

ich lese seit längerer Zeit interessiert die Beiträge in diesem Forum. Von amüsanter Unterhaltung bis zu auf soliden Grundlagen und Daten basierenden Beiträgen ist ja alles dabei. Heute möchte ich mich als langfristiger Novo Nordisk Anleger ("Renten-Depot" Anlagezeitraum 15 Jahre, Einstiegszeitpunkt August 2025) auch einmal zu Wort melden und meine Strategie teilen.

Seit dem Hype (Kurs stand bei ca. 135 Euro Ende Juni 2024) und dem danach heftigen Kurseinbruch in Etappen bis zum Tief dieses Jahr (Ende März 2026) bei 30,25 Euro haben wir viele Höhen und (danach) Tiefen erlebt.

Auch wenn der Hype erst einmal gebremst wurde, ist das Unternehmen langfristig gesehen weiterhin sehr interessant und, da der Diabetes- und Adipositas Markt langfristig enormes Wachstum bringen wird, dazu braucht man keine Glaskugel. Weltweit werden die Menschen immer adipöser, dazu gibt es Berechnungen dass bereits im Jahr 2035 jeder zweite Mensch übergewichtig und jeder vierte Mensch adipös sein wird. Auch bekannt ist dass starkes Übergewicht und Adipositas Mitursache für viele Beschwerden ist und kann die Entwicklung chronischer Krankheiten begünstigen.

Es gibt sehr aussagekräftige Berichte zum Thema und zeigt das enorme Wachstumspotential der nächsten Dekade alleine im Diabetes- und Adipositas Markt. Dazu kommen dann diverse Folgeerkrankungen wie Stoffwechsel- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Zudem treten häufig Bluthochdruck, Herzkrankheiten wie koronare Herzkrankheit (KHK), Schlaganfälle und Beinvenenthrombosen auf. Auch Fettstoffwechselstörungen mit erhöhten Cholesterin- und Triglyceridwerten sind verbreitet, was das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen weiter steigert.

Der Bewegungsapparat (Übergewicht belastet Gelenke und Knochen, was zu Arthrose führt), Leber- und Verdauungssystem, steigert das Risiko von diversen Krebsarten (darunter Darm-, Brust-, Leber-, Bauchspeicheldrüsen-, Gallenblasen-, Gebärmutterschleimhaut- und Speiseröhrenkrebs) bis hin zu psychischen Aspekten wie Depressionen und Angstzuständen.

Vielen Menschen ist nicht bewusst welchen Risiken Sie sich aussetzen wenn sie starkes Übergewicht haben. Es wird ja auch wenig aufgeklärt wie z.B. beim Rauchen oder Alkohol. Da ist es zwar bekannt aber geraucht wird trotzdem weiter (sogar bei stetig steigender Tabaksteuer !) und Alkohol wird auch weiter konsumiert und ist sogar längst integrierter Teil in unserer Gesellschaft. "Fast Food" plus Zucker Konsum durch Softdrinks, etc. (da sind die Amis wohl nach wie vor noch Weltmeister mit ihren "Super Size Menüs") ist ebenfalls bekannterweise langfristiger Auslöser von Übergewicht.

Da das nun mehr als bekannt ist wie die Zukunft aussehen könnte (bzw. wird) liegt hier mit Weitblick ein wahnsinniger Wachstumsmarkt vor, in dem sich Novo Nordisk meiner Ansicht schon sehr gut positioniert hat (trotz aktueller großer Konkurrenz durch Lilly und der aktuellen Schwäche im Markt, wobei jetzt vieles negative bereits eingepreist sein müsste) aber der Kuchen wird massiv mit zunehmenden Jahren wachsen und die Stücke vom Kuchen demnach größer und fetter werden für alle die in diesem Markt mitmischen und gute Medikamente auf dem Markt haben bzw. weiterentwickeln und einführen. Da kommt es nicht darauf an welches Medikament ein paar Prozent mehr Gewicht Verlust mit sich bringt sondern eher was der Kuchen sprich die Patienten lieber einnehmen oder sich injizieren samt Nebenwirkungsprofil. Der Preis ist natürlich auch noch ein großer Aspekt und natürlich die weltweite Verbreitung. Wenn Novo Nordisk weiter seine Hausaufgaben macht ist vieles Möglich. Wenn man nicht auf die kurzfristigen Analysten-Kommentare schaut und sich davon beeinflussen lässt kann man sich selbst gesondert die vorliegende Unternehmenszahlen anschauen und sich sein eigenes Bild machen und schaut sich an wie der Markt von Jahr zu Jahr weiter wächst. An den Börsen wird es Kurzfristig schon mal Ausschläge (nach unten) geben jedoch sehe ich mein Investment bei Novo Nordisk als Zukunfts-Chance und mache den langfristigen Anlegern Mut sich nicht von den kurzfristigen Schwankungen aus der Ruhe bringen zu lassen, da professionelle Broker und Shortseller daran verdienen wenn kurzfristig die Aktie runtergeprügelt wird um Stopp-Loss der Kleinanleger abzufischen. Daher wird bei Quartalszahlen der Kurs auch gerne mal künstlich gedrückt (Leerverkäufe) und auch positive Nachrichten abverkauft.

Alles in allem bin ich daher Long-Only Investor bei Novo Nordisk, der die kurzfristigen Ausschläge aussitzt und bei Dips gerne nachkauft um die langfristige und jährlich steigende Dividende (sogar höher als Tagesgeld) von Novo Nordisk mitzunehmen und setze somit voll auf den zukünftigen Diabetes- und Adipositas Wachstumsmarkt. Da ist ein Quartalsbericht im Jahre 2026 und der daraus resultierende kurzfristige Kurs für mich nicht relevant.

Kurse um die 40 Euro sind meines Erachtens und nach vorne schauend ein sehr fairer Kurs mit deutlichem Potential nach oben auch wenn man aktuell einfach Geduld haben sollte, der Markt wird es in Zukunft zeigen da er stetig wächst.

Für diese Erkenntnis ist die Aktie von Novo Nordisk aktuell (als Fair Value Aktie) und im Vergleich zu Eli Lilly sehr günstig zu haben und wird wohl langfristige Erträge bringen.

Aber letztendlich macht sich jeder sein Bild selbst... auch wenn der Kurs aktuell nochmal nach unten ausschlägt oder sehr volatil ist beeindruckt mich das nicht, da früher oder später das enorme Potential vom Markt erkannt werden wird...

So LONG





MaZe1973