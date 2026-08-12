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    AKTIE IM FOKUS

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    TKMS vorbörslich von starken Quartalszahlen beflügelt

    Für Sie zusammengefasst
    • TKMS-Aktien steigen nach Prognoseanhebung deutlich
    • TKMS hebt Umsatzziel auf zehn bis zwölf Prozent
    • Bernstein erwartet steigende mittelfristige Ziele
    AKTIE IM FOKUS - TKMS vorbörslich von starken Quartalszahlen beflügelt
    Foto: Petra Nowack - 1757462684

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine von TKMS erhöhte Prognose kommt am Mittwoch bei den Anlegern hervorragend an. Auf der Plattform Tradegate wurden die Aktien des Schiffbauers am Morgen nach Zahlen fast sechs Prozent über ihrem Xetra-Schlusskurs vom Vortag gehandelt.

    Mit den knapp 92 Euro, die dort gezahlt wurden, würde der Kurs aber noch in der bisherigen August-Spanne verbleiben. Am vergangenen Freitag hatten sie in der Spitze 92,50 Euro gekostet.

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    Im laufenden Geschäftsjahr soll der Umsatz nun um 10 bis 12 Prozent steigen statt der bislang in Aussicht gestellten Spanne von 2 bis 5 Prozent. Laut dem Bernstein-Experten Adrien Rabier sollte daraufhin der Konsens für das Wachstum steigen.

    In Erwartung einer Beschleunigung im maritimen Elektroniksegment hält er es für möglich, dass der Marineschiffbauer im nächsten Quartal seine mittelfristigen Ziele aufstockt./tih/stk/zb

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    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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    TKMS

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    ISIN:DE000TKMS001WKN:TKMS00
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,36 % und einem Kurs von 94,80 auf Tradegate (12. August 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um +11,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 6,33 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 89,60EUR. Von den letzten 5 Analysten der TKMS Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -23,92 %/+10,11 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu TKMS - TKMS00 - DE000TKMS001

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die positiven Wachstumsaussichten von TKMS: Umsatz und bereinigtes EBIT stiegen, der Auftragsbestand erreichte 20,1 Mrd. Euro und die Jahresprognose wurde angehoben. Großaufträge aus Deutschland und mögliche U-Boot-Verträge mit Kanada stützen die Bewertung. Charttechnisch gelten 100 Euro und 102,90 Euro als wichtige Marken, darüber wird Potenzial bis 120 Euro gesehen. Zugleich gibt es Zweifel, ob die geopolitischen Erwartungen bereits eingepreist sind.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TKMS eingestellt.

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    dpa-AFX
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