Nano One gibt Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 bekannt und hebt nicht verwässernde Finanzierungen sowie politischen Rückenwind hervor

• Das Unternehmen wies zum Ende des Berichtszeitraums ein Nettovermögen von 18,2 Millionen CAD, ein Betriebskapital von 17,6 Millionen CAD und liquide Mittel in Höhe von 19,3 Millionen CAD aus

• Die Engineering-Arbeiten für die Erweiterung des Werks in Candiac sind zu 85 Prozent abgeschlossen, verlaufen planmäßig sowie im Rahmen des Budgets und unterstützen die Umsatz-, Lizenzierungs- und Joint-Venture-Möglichkeiten im Rahmen der „Design One Build Many“-Strategie

• Seit Anfang 2024 wurden über 63 Millionen CAD an nicht verwässerndem Kapital gesichert, wovon 12,3 Millionen CAD staatliche Fördermittel waren, die im ersten Halbjahr 2026 eingegangen sind. Rund 20 Millionen CAD noch nicht in Anspruch genommene staatliche Fördermittel standen im August 2026 noch zur Verfügung

• Die verstärkte politische Unterstützung für Batteriematerialien in Kanada, den USA und verbündeten Ländern stärkt die Strategie des Unternehmens zur lokalisierten Produktion und Lizenzvergabe

Vancouver (Kanada), den 12. August 2026 / IRW-Press / Nano One Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) („Nano One“ oder das „Unternehmen“) hat seinen verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss (den „Abschluss“) sowie den Lagebericht („MD&A“) für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 („2. Quartal 2026“) vorgelegt und freut sich, eine Zusammenfassung sowie aktuelle Informationen zu Ereignissen nach dem Bilanzstichtag zu präsentieren. Einen Überblick über die Unternehmensziele für das Jahr 2026 finden Sie in den Unternehmenszielen 2026.

2. Quartal 2026 – Finanzlage und nicht verwässernde Finanzierung

Zum 30. Juni 2026 wies das Unternehmen ein Gesamtnettovermögen von 18,2 Millionen CAD und ein Betriebskapital von 17,6 Millionen CAD aus, bei einem Kassenbestand von 19,3 Millionen CAD. Kumuliert seit Anfang 2024 hat Nano One über staatliche Zuschüsse und Darlehen, Erlöse aus Sale-Leaseback-Transaktionen sowie Erlöse aus Grundstücksverkäufen mehr als 63 Millionen CAD an nicht verwässerndem Kapital gesichert.

Durch staatliche Fördermittel in Höhe von 12,3 Millionen CAD, die im ersten Halbjahr 2026 eingegangen sind, beschränkte sich der Netto-Cash-Abfluss für den Sechsmonatszeitraum auf 4,3 Millionen CAD. Zum August 2026 verfügte das Unternehmen über noch nicht in Anspruch genommene staatliche Fördermittel in Höhe von rund 20 Millionen CAD, die im Rahmen bestehender Fördervereinbarungen und -programme für vorkommerzielle Aktivitäten verwendet werden können. Nach Ablauf des Quartals erhielt das Unternehmen im Juli 2026 Fördermittel in Höhe von 1,0 Mio. CAD von Natural Resources Canada.

Erweiterung des Standorts Candiac und Anpassung der Genehmigungen

Wie am 23. Juli 2026 bekannt gegeben wurde, waren die detaillierten Planungsarbeiten (Engineering) für die Erweiterung der Demonstrationsanlage Mitte Juli 2026 zu 85 Prozent abgeschlossen, wobei das Projekt im Zeit- und Kostenrahmen lag. Die Bestellungen für die wichtigsten Anlagen wurden im März 2026 abgeschlossen, wobei die ersten Lieferungen bereits im Werk Candiac eingegangen sind; die Bestellungen für die verbleibenden kleineren Anlagen werden voraussichtlich bis Ende August 2026 abgeschlossen sein.

Rund 95 Prozent der Anlagen (gemessen am Wert) - und 100 Prozent der Anlagen, die urheberrechtlich geschützt sind – stammen aus Kanada, den USA und der Europäischen Union. Die Anlage in Candiac umfasst mehrere One-Pot-Produktionslinien im Front-End-Bereich, die gemeinsame Anlagen für die nachgelagerte Verarbeitung versorgen. Die Gesamtkapazität der Anlage wird nach Inbetriebnahme der Erweiterung, die für das erste Halbjahr 2027 angestrebt wird, bei rund 800 Tonnen pro Jahr liegen.

Die erweiterte Kapazität wird die Entnahme großer Probenmengen ermöglichen, um umfangreichere Kundenverträge, die Lizenzierung von Anlagenkonzepten und Joint-Venture-Möglichkeiten zu unterstützen. Dies ergänzt das im Juni 2026 gemeinsam mit Worley Chemetics fertiggestellte „One-Pot LFP CAM“-Paket, das nun im Rahmen der Wachstumsstrategie „Design One Build Many“ des Unternehmens als lizenzfertiges Design vermarktet wird.

„Partnerschaften mit staatlichen Stellen waren für die Kommerzialisierung von Nano One von grundlegender Bedeutung, und wir sind dankbar für die anhaltende Unterstützung durch NRCan, Investissement Québec, das US-Verteidigungsministerium und die anderen Behörden, die diese Arbeit fördern“, sagte Alex Holmes, Chief Executive Officer von Nano One. „Die politischen Rahmenbedingungen in Kanada, den USA und verbündeten Ländern stimmen zunehmend mit dem überein, was wir aufbauen - eine diversifizierte, regional widerstandsfähige Versorgung mit kritischen Batteriematerialien. Durch die Nutzung unserer Produktionsanlage für LFP-Kathoden in Candiac und unseres betrieblichen Know-hows sind wir einzigartig positioniert, um diese Nachfrage zu decken. Die Lizenzierung unserer Verfahrens-IP im Rahmen von „Design One Build Many“ ermöglicht es uns, mit geringem Kapitaleinsatz zu skalieren - dadurch reduzieren wir die Risiken unseres Wachstums und maximieren gleichzeitig den Wert für unsere Aktionäre.“

Politische und marktbezogene Rückenwinde

In ganz Kanada, den USA und verbündeten Ländern verfolgen die Regierungen eine Politik, die die Anfälligkeit der Lieferkette für Batteriematerialien anerkennt und die Lokalisierung fördert. Zu den jüngsten Entwicklungen zählen:

• Dynamik im Bereich kritischer Mineralien in den G7-Staaten und bei den Verbündeten: Der im Rahmen des kanadischen G7-Vorsitzes 2025 verabschiedete „Global Critical Minerals Action Plan1“ sieht vor, öffentliche und private Investitionen in Rohstoffe zu fördern, unter anderem durch Innovation und Lizenzvergabe. Auf dem G7-Gipfel im Juni 2026 unter französischem Vorsitz bekräftigten die Staats- und Regierungschefs erneut die Dringlichkeit, die Lieferketten für kritische Mineralien zu diversifizieren und die mittel- und nachgelagerten Industrien zu stärken, während die Verpflichtungen der NATO zu Verteidigungsausgaben sowie Strategien zur Doppelnutzung - für Verteidigung und zivile Nutzung - die Bestrebungen zur Lokalisierung der Lieferketten unterstützen

• Risiko einer zu starken Lieferkettenkonzentration: China verhängte im Jahr 2025 Exportbeschränkungen für seine LFP-Verarbeitungstechnologien, -Ausrüstung und -Produkte. Der „Global Critical Minerals Outlook 20262“ der Internationalen Energieagentur stellte fest, dass LFP-Batterien mehr als die Hälfte des globalen Marktes für Elektroautobatterien und über 90 Prozent des Marktes für Batterie-Energiespeicher ausmachen und dass neue Beschränkungen für LFP-Kathodenmaterialien die Bemühungen zur Entwicklung der LFP-Produktion außerhalb Chinas behindern könnten

• Politische Unterstützung der USA für die lokale Produktion von Batteriematerialien: Der „U.S. National Defense Authorization Act3“ von 2025 verbietet ab 2028 die Beschaffung von Batterien und Batteriekomponenten für das US-Militär von verbotenen ausländischen Unternehmen, während die auf 35 USD/kWh festgelegte Steuergutschrift „45X“ die lokale Produktion von Kathoden-Aktivmaterial unterstützt

• Kanadische Industriestrategien: Kanadas im Februar 2026 vorgestellte Verteidigungsindustriestrategie4 erkennt die Bedeutung kritischer Mineralien, militärischer und ziviler Dual-Use-Anwendungen sowie einheimischer Lieferanten an. Kanadas Automobilstrategie zielt darauf ab, die Produktion von Elektrofahrzeugen auszuweiten und Kanada als weltweit führenden Anbieter sauberer Fahrzeugtechnologien zu positionieren.

In den USA stieg die geplante LFP-Kapazität in 2025 von rund 180 GWh auf fast 290 GWh5, was einen Bedarf von mehr als 600.000 Tonnen LFP-CAM pro Jahr erfordern wird. Die „One-Pot“-Technologie von Nano One ist genau auf dieses Umfeld ausgelegt - sie ist kostengünstig, lässt sich leichter genehmigen und stützt sich auf regional bezogene Ausgangsmaterialien.

Eine ausführlichere Erörterung der vorläufigen Quartalsergebnisse von Nano One für das zweite Quartal 2026 finden Sie im Jahresabschluss und im Lagebericht des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

1 Prime Minister of Canada (2026), G7 Critical Minerals Action Plan, https://www.pm.gc.ca/en/news/statements/2025/06/17/g7-critical-mineral ...

2 IEA (2026), Global Critical Minerals Outlook 2026, https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook-2026

3 U.S. National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2024, Public Law 118-31, Section 154, as amended, https://www.govinfo.gov/content/pkg/COMPS-17632/pdf/COMPS-17632.pdf

4 Government of Canada (2026), Canada’s Defence Industrial Strategy, https://www.canada.ca/en/department-national-defence/corporate/reports ...

5 Benchmark Mineral Intelligence. (2025). Mine to Grid: 2025 Year in Review.

Über Nano One

Nano One Materials Corp. (Nano One) ist ein Prozesstechnologieunternehmen, das die Art und Weise revolutioniert, wie weltweit Kathodenaktivmaterialien (CAM) für Lithium-Ionen-Batterien hergestellt werden. Die Plattform von Nano One basiert auf einem Portfolio patentierter Verfahren, jahrzehntelangem Fertigungs-Know-how und modularen Anlagenkonzepten, die eine skalierbare, kostengünstige und genehmigungsfreundliche CAM-Produktion mit widerstandsfähigen Lieferketten ermöglichen. Die Technologie vermeidet Abwasser und Nebenprodukte, ermöglicht die Verwendung regional bezogener Rohstoffe und verringert die Anfälligkeit gegenüber Schwankungen in ausländischen Lieferketten.

Modulare Anlagen sind auf weniger Prozessschritte ausgelegt, um Investitionskosten, Energieverbrauch und Umweltbelastung zu senken sowie die Markteinführung, Fertigung und Zulassung zu beschleunigen. Die Produktentwicklung und Prozessoptimierung erfolgen im Innovationszentrum von Nano One in Burnaby, British Columbia, während Pilotprojekte, Demonstrationen und die kommerzielle Produktion in Candiac, Québec, angesiedelt sind. Dort wird das Unternehmen von einem Team unterstützt, das über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der kommerziellen Kathodenfertigung verfügt und weltweit Zellhersteller beliefert.

Strategische Kooperationen mit globalen Partnern wie Sumitomo Metal Mining, Rio Tinto und Worley unterstützen die Wachstumsstrategie „Design-One-Build-Many“ von Nano One. Nano One hat finanzielle Unterstützung von den Regierungen Kanadas, der Vereinigten Staaten, Québecs und British Columbias erhalten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nanoone.ca.

Firmenkontakt:

Tel.: +1 (604) 520-9421

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Warnhinweise und zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem: Pläne, Zeitpläne und Umsetzung sowie der Zweck der Erweiterung der Anlagen in Candiac und die Skalierbarkeit der entwickelten Technologie; der Erhalt des gesamten angekündigten erwarteten Finanzierungsbetrags von der kanadischen Regierung/NRCan sowie weiterer staatlicher Zuschüsse und Darlehen; die Verwendung der Erlöse; laufende Produkt- und Prozessverbesserungen sowie Innovationen als potenzielle zusätzliche Umsatzmöglichkeiten für das Unternehmen; die Entwicklung von Technologien, Lieferketten sowie Pläne für den Bau und Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen zur Akzeptanz der Produkt- und Lizenzpakete des Unternehmens; die Beschleunigung der Branchenentwicklung und die Nachfrage; erfolgreiche aktuelle und zukünftige Kooperationen, die mit OEMs, Bergbauunternehmen oder anderen stattfinden oder stattfinden könnten; den Wert, die Funktionen und die beabsichtigten Vorteile der Technologie und Produkte des Unternehmens; Bemühungen zum Aufbau widerstandsfähiger und nachhaltiger Lieferketten für kritische Mineralien und Batteriematerialien; die Entwicklung und Weiterentwicklung der Technologie und Produkte von Nano One im Hinblick auf die Skalierung und Kommerzialisierung; die Erreichung der kommerziellen Produktion von LFP; die Strategien, Chancen und potenziellen Lizenzvereinbarungen des Unternehmens in den Bereichen Lizenzierung, Lieferkette und Joint Ventures; den erwarteten Zeitplan für Meilensteine der Kommerzialisierung, einschließlich Produktqualifizierung, erster Verkäufe, Kapazitätserweiterung und Zeitpläne für Entwicklungsprojekte; die erwarteten zukünftigen Umsätze und Einnahmequellen aus Produktverkäufen, Technologielizenzierungen, Joint Ventures und Lizenzvereinbarungen; den Fortschritt der Aktivitäten zur Kundenbindung, einschließlich Musterbereitstellung, Qualifizierung und Umwandlung in kommerzielle Vereinbarungen; sowie die Umsetzung der Pläne des Unternehmens – die von Kapitalunterstützung und Fördermitteln abhängig sind. 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März 2026 für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, in der Managementdiskussion und -analyse für das damals endende Geschäftsjahr sowie in den jüngsten Wertpapiermeldungen des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind, aufgeführt sind. Obwohl die Unternehmensleitung versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen könnten. 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Die Nano One Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 0,492EUR auf Tradegate (11. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.