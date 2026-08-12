RBC stuft EON AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Die Kennziffern hätten den Konsensschätzungen entsprochen, schrieb Alexander Wheeler in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Den Jahresausblick habe der Energieversorger bestätigt./rob/edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:47 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:47 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,57 % und einem Kurs von 18,83EUR auf Tradegate (12. August 2026, 09:08 Uhr) gehandelt.





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