ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Ziel für Beiersdorf auf 72 Euro - 'Hold'
- Berenberg senkt Beiersdorf-Kursziel auf 72 Euro
- Nivea-Absatz an Endkunden bremst das Wachstum
- Strategische Neuausrichtung und längere Erholung
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Beiersdorf von 82 auf 72 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Absatz von Produkten der Marke Nivea an die Endabnehmer laste auf dem Wachstum des Konsumgüterkonzerns, schrieb Bethan Davies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Hamburger müssten sich in dieser Frage strategisch neu ausrichten. Die neuen Zielvorgaben des Managements belegten, dass eine Erholung mehr Zeit benötigen dürfte./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 18:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 78,80 auf Tradegate (12. August 2026, 09:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um +1,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,17 %.
Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 19,02 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von -13,84 %/+3,90 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 72 Euro
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Der erneute Kursrückgang auf vorübergehend unter 70 € soll auf ein Analystengespräch zurückzuführen sein, indem BEI auf eine anhaltend kurzfristige Schwäche von Nivea gesprochen haben soll.
Ja, man wird hier ein bisschen Geduld mitbringen müssen. Aktuell durchlebt Beiersdorf eine Wachstumsdelle und muss eine abflachende EBIT-Rendite verkraften. Allerdings kann dafür der geneigte Anleger aktuell eine Beiersdorf zum 10-Jahres-Low zu um 71 € kaufen. Damit ist dann auch gleich eine Dividendenrendite von 1,4% verbunden, das die mögliche Wartezeit bis zu erholten Kursen um die 100 € etwas versüßen wird; vorausgesetzt man glaubt an die Wiederaufnahme des operativen Wachstumspfads - zumindest wie es die bestätigte Prognose 2026 vorsieht.
Habe lange davon geträumt, diese Akte zu solch günstigen Kursen kaufen zu können. Bin seit heute Morgen zu 73 € ein (klitzekleiner) BEI-Aktionär. :)