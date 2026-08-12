JEFFERIES stuft EON AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 22,70 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Energiekonzerns liege leicht über der Konsensschätzung, schrieb Ahmed Farman in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das Nettoergebnis habe die durchschnittliche Erwartung von Analysten mit vier Prozent deutlicher übertroffen. Das Unternehmen sei auf gutem Weg, die Jahresziele zu erreichen./rob/bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 18,86EUR auf Tradegate (12. August 2026, 09:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Ahmed Farman

Analysiertes Unternehmen: EON AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 22,70

Kursziel alt: 22,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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