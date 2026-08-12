🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsE.ON AktievorwärtsNachrichten zu E.ON

    Halbjahreszahlen sind da

    789 Aufrufe 789 0 Kommentare 0 Kommentare

    E.ON verdient mehr, investiert weniger: Das ist jetzt der Schlüssel zum Wachstum

    E.ON hat im ersten Halbjahr 2026 leicht mehr verdient als erwartet. Doch die Investitionen lagen deutlich unter Plan, und genau das bremst das Wachstum des größten europäischen Energienetzbetreibers.

    Für Sie zusammengefasst
    • E.ON übertrifft Erwartungen mit 5,4 Milliarden Euro
    • Investitionen liegen sieben Prozent unter Vorjahr
    • Jahresziele bestätigt, Aktie reagiert verhalten
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Halbjahreszahlen sind da - E.ON verdient mehr, investiert weniger: Das ist jetzt der Schlüssel zum Wachstum
    Foto: Malte Ossowski/SVEN SIMON - SVEN SIMON

    Europas größter Energienetzbetreiber E.ON hat im ersten Halbjahr 2026 etwas besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen kletterte leicht auf 5,4 Milliarden Euro und übertraf damit knapp die Konsensschätzung von 5,39 Milliarden Euro.

    Der bereinigte Konzerngewinn verbesserte sich um fünf Prozent auf 1,9 Milliarden Euro, auch hier lag der Essener Energiekonzern eine Spur über den Markterwartungen. Auch die Jahresziele bestätigte das Management bei der Vorlage der Zahlen am Mittwoch.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu E.ON SE!
    Short
    20,00€
    Basispreis
    0,13
    Ask
    × 14,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    17,62€
    Basispreis
    1,28
    Ask
    × 14,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Dennoch reagierte die Aktie verhalten: Am Mittwochvormittag gibt die Aktie rund 0,8 Prozent nach. 

    Ein zentrales Thema des Halbjahresberichts sind die stockenden Investitionen. Im ersten Halbjahr flossen mit drei Milliarden Euro rund sieben Prozent weniger in Infrastruktur und Digitalisierung als im Vorjahreszeitraum. E.ON begründet das mit witterungsbedingten Verzögerungen zum Jahresauftakt, die im weiteren Jahresverlauf aufgeholt werden sollen.

    Für das Gesamtjahr 2026 strebt E.ON ein operatives Ergebnis zwischen 9,4 und 9,6 Milliarden Euro an sowie einen bereinigten Gewinn von 2,7 bis 2,9 Milliarden Euro. Bis 2030 sollen das operative Ergebnis auf 13 Milliarden und der bereinigte Gewinn auf 3,8 Milliarden Euro steigen. 

    Die Analysten James Brand und Olly Jeffery von der Deutschen Bank bestätigen ihre Kaufempfehlung für die E.ON-Aktie mit einem Kursziel von 20,50 Euro. Das Papier notierte zuletzt bei 19,02 Euro und bewegte sich damit nahe seinem 52-Wochen-Hoch von 20,30 Euro. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr auf 3,1 Prozent taxiert, für die Folgejahre rechnet die Bank mit einem leichten Anstieg auf bis zu 3,4 Prozent bis 2028.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 18,92EUR auf Tradegate (12. August 2026, 10:52 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 19,78, was eine Steigerung von +4,81% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Halbjahreszahlen sind da E.ON verdient mehr, investiert weniger: Das ist jetzt der Schlüssel zum Wachstum E.ON hat im ersten Halbjahr 2026 leicht mehr verdient als erwartet. Doch die Investitionen lagen deutlich unter Plan, und genau das bremst das Wachstum des größten europäischen Energienetzbetreibers.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     