E.ON verdient mehr, investiert weniger: Das ist jetzt der Schlüssel zum Wachstum

Der bereinigte Konzerngewinn verbesserte sich um fünf Prozent auf 1,9 Milliarden Euro, auch hier lag der Essener Energiekonzern eine Spur über den Markterwartungen. Auch die Jahresziele bestätigte das Management bei der Vorlage der Zahlen am Mittwoch.

Europas größter Energienetzbetreiber E.ON hat im ersten Halbjahr 2026 etwas besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen kletterte leicht auf 5,4 Milliarden Euro und übertraf damit knapp die Konsensschätzung von 5,39 Milliarden Euro.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Dennoch reagierte die Aktie verhalten: Am Mittwochvormittag gibt die Aktie rund 0,8 Prozent nach.

Ein zentrales Thema des Halbjahresberichts sind die stockenden Investitionen. Im ersten Halbjahr flossen mit drei Milliarden Euro rund sieben Prozent weniger in Infrastruktur und Digitalisierung als im Vorjahreszeitraum. E.ON begründet das mit witterungsbedingten Verzögerungen zum Jahresauftakt, die im weiteren Jahresverlauf aufgeholt werden sollen.

Für das Gesamtjahr 2026 strebt E.ON ein operatives Ergebnis zwischen 9,4 und 9,6 Milliarden Euro an sowie einen bereinigten Gewinn von 2,7 bis 2,9 Milliarden Euro. Bis 2030 sollen das operative Ergebnis auf 13 Milliarden und der bereinigte Gewinn auf 3,8 Milliarden Euro steigen.

Die Analysten James Brand und Olly Jeffery von der Deutschen Bank bestätigen ihre Kaufempfehlung für die E.ON-Aktie mit einem Kursziel von 20,50 Euro. Das Papier notierte zuletzt bei 19,02 Euro und bewegte sich damit nahe seinem 52-Wochen-Hoch von 20,30 Euro. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr auf 3,1 Prozent taxiert, für die Folgejahre rechnet die Bank mit einem leichten Anstieg auf bis zu 3,4 Prozent bis 2028.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 18,92EUR auf Tradegate (12. August 2026, 10:52 Uhr) gehandelt.





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