Super Micro Computer Aktie mit starker Tagesperformance - 12.08.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Super Micro Computer Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +9,11 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,73 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Super Micro Computer Aktie. Nach einem Plus von +0,73 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 29,94€, mit einem Plus von +9,11 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Super Micro Computer ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Computersystemen, spezialisiert auf Server und Speicherlösungen. Mit einem starken Fokus auf Energieeffizienz und Anpassungsfähigkeit bedient das Unternehmen Rechenzentren und Cloud-Computing-Märkte. Hauptkonkurrenten sind Dell, HPE und Lenovo. Ihre Innovationskraft und maßgeschneiderte Lösungen heben sie von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Super Micro Computer einen Gewinn von +4,40 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Super Micro Computer Aktie damit um +7,95 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,93 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Super Micro Computer +15,91 % gewonnen.

Super Micro Computer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,95 % 1 Monat +23,93 % 3 Monate +4,40 % 1 Jahr -24,84 %

Informationen zur Super Micro Computer Aktie

Stand: 12.08.2026, 09:22 Uhr

Es gibt 647 Mio. Super Micro Computer Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,34 Mrd. € wert.

Super Micro hat neue Quartalszahlen veröffentlicht und die Gewinnerwartungen klar übertroffen. Ein starker Ausblick lässt die Aktie nachbörslich steigen.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Ein kurzer Hoffnungsschimmer an den US-Märkten konnte die Kurse an Ende des Tages nicht im Plus halten. Der DAX nutzt die Vorgaben um verhalten in der Nähe seines ATH in den Tag zu starten.

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Ob die Super Micro Computer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Super Micro Computer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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