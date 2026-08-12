Siemens Energy Aktie steigt um +2,97 % - 12.08.2026

Die Siemens Energy Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +2,97 % auf 163,72€ zulegen. Das sind +4,72 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,04 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Siemens Energy Aktie. Nach einem Plus von +2,04 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 163,72€, mit einem Plus von +2,97 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Siemens Energy Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -9,77 % verkraften.

wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Siemens Energy-Aktie im Wert von 50 Euro!



Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,10 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,59 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +33,53 % gewonnen.

Siemens Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,10 % 1 Monat +8,59 % 3 Monate -9,77 % 1 Jahr +60,48 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 12.08.2026, 09:22 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung der Siemens-Energy-Aktie: Nach einem starken Start gab sie im Tagesverlauf nach, zugleich werden Gewinne von rund 4 % eher zum Halten als zum Verkauf genutzt. Positive Impulse sehen Anleger in einer JPMorgan-Einstufung „Overweight“, steigenden Indien-Gewinnen, hoher Auftragslage und positiver Medienpräsenz. Kursziele bis 200 € werden genannt, teils ohne fundamentale Begründung; Morningstars Einschätzung wird angezweifelt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 130,69 Mrd. € wert.

Nach der Korrektur von rund 191 auf 133 Euro lebt bei der Siemens Energy Aktie die Phantasie eines Bodens bei 133/136 Euro weiter, und der Kurs des DAX-Titels hat inzwischen deutlich Abstand zu dieser Zone gewonnen. Seit Ende Juli setzt sich der …

Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den …

Die Siemens Energy-Aktie hat zuletzt deutlich an Dynamik gewonnen und rund +20% zugelegt. Damit hat sich das Chartbild spürbar aufgehellt und die Käufer haben ein klares Lebenszeichen gesendet. Nach der starken Erholung stellt sich nun die entscheidende Frage, ob damit bereits eine nachhaltige Trendwende gelungen ist oder ob der Kurs lediglich in eine technische Gegenbewegung […] The post Siemens Energy-Aktie mit +20% – Trendwende gelungen? first appeared on sharedeals.de.

Siemens Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar