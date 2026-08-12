TKMS Aktie mit kräftigem Kursplus - 12.08.2026

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die TKMS Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +19,89 %.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von TKMS. Mit einer Performance von +8,72 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,44 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TKMS Aktie. Nach einem Plus von +2,44 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 96,00€, mit einem Plus von +8,72 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die TKMS Aktie damit um +3,01 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,91 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von TKMS +34,24 % gewonnen.

TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,01 % 1 Monat +14,91 % 3 Monate +19,89 % 1 Jahr -6,86 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 12.08.2026, 09:23 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die positiven Wachstumsaussichten von TKMS: Umsatz und bereinigtes EBIT stiegen, der Auftragsbestand erreichte 20,1 Mrd. Euro und die Jahresprognose wurde angehoben. Großaufträge aus Deutschland und mögliche U-Boot-Verträge mit Kanada stützen die Bewertung. Charttechnisch gelten 100 Euro und 102,90 Euro als wichtige Marken, darüber wird Potenzial bis 120 Euro gesehen. Zugleich gibt es Zweifel, ob die geopolitischen Erwartungen bereits eingepreist sind.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TKMS eingestellt.

Informationen zur TKMS Aktie

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,99 Mrd. € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Leonardo und Co.

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,03 %. Leonardo notiert im Plus, mit +0,99 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,41 %.

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Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.