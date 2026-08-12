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    Besonders beachtet!

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    TKMS Aktie mit kräftigem Kursplus - 12.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die TKMS Aktie bisher um +8,72 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TKMS Aktie.

    Besonders beachtet! - TKMS Aktie mit kräftigem Kursplus - 12.08.2026
    Foto: penofoto.de - stock.adobe.com

    TKMS aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.08.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von TKMS. Mit einer Performance von +8,72 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,44 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TKMS Aktie. Nach einem Plus von +2,44 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 96,00, mit einem Plus von +8,72 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die TKMS Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +19,89 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die TKMS Aktie damit um +3,01 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,91 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von TKMS +34,24 % gewonnen.

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    TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,01 %
    1 Monat +14,91 %
    3 Monate +19,89 %
    1 Jahr -6,86 %
    Stand: 12.08.2026, 09:23 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die positiven Wachstumsaussichten von TKMS: Umsatz und bereinigtes EBIT stiegen, der Auftragsbestand erreichte 20,1 Mrd. Euro und die Jahresprognose wurde angehoben. Großaufträge aus Deutschland und mögliche U-Boot-Verträge mit Kanada stützen die Bewertung. Charttechnisch gelten 100 Euro und 102,90 Euro als wichtige Marken, darüber wird Potenzial bis 120 Euro gesehen. Zugleich gibt es Zweifel, ob die geopolitischen Erwartungen bereits eingepreist sind.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TKMS eingestellt.

    Zur TKMS Diskussion

    Informationen zur TKMS Aktie

    Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,99 Mrd. € wert.

    TKMS vorbörslich von starken Quartalszahlen beflügelt


    Eine von TKMS erhöhte Prognose kommt am Mittwoch bei den Anlegern hervorragend an. Auf der Plattform Tradegate wurden die Aktien des Schiffbauers am Morgen nach Zahlen fast sechs Prozent über ihrem Xetra-Schlusskurs vom Vortag gehandelt. Mit den …

    Wenig Bewegung auf Rekordniveau


    Der Dax dürfte am Mittwoch zunächst unweit seines Rekordhochs von 26.504 Punkten auf der Stelle treten. Neue Impulse könnten im frühen Handel von der Berichtssaison kommen, die nochmals Gas gibt. Knapp eine Stunde vor dem offiziellen Handelsstart …

    TKMS erhöht Prognose und erwartet deutlich stärkeres Wachstum


    Der Marineschiffbauer TKMS wird für das laufende Geschäftsjahr optimistischer. Vor allem bei Atlas Electronics sowie bei Überwasserschiffen geht das Unternehmen von einem starken Wachstum aus, wie die Tochter des Industriekonzerns Thyssenkrupp am …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Leonardo und Co.

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,03 %. Leonardo notiert im Plus, mit +0,99 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,41 %.

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    Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TKMS

    +13,14 %
    +11,36 %
    +24,22 %
    +19,89 %
    +9,66 %
    ISIN:DE000TKMS001WKN:TKMS00
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