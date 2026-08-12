Bilfinger - Aktie stürzt rapide ab - 12.08.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Bilfinger Aktie. Mit einer Performance von -7,13 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,13 %, geht es heute bei der Bilfinger Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Bilfinger ist ein Industriedienstleister für Chemie, Energie, Öl & Gas und Pharma. Kernleistungen: Engineering, Instandhaltung, Turnarounds, Effizienz- und Dekarbonisierungsprojekte. Starke Position in Europa, Fokus auf wiederkehrende Services. Wichtige Wettbewerber: Wood, Worley, SPIE, Technip Energies. USP: Kombination aus Engineering + Maintenance, breites Branchen-Know-how, Life-Cycle-Ansatz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Bilfinger insgesamt ein Minus von -19,83 % zu verkraften.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bilfinger Aktie damit um -1,58 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,64 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Bilfinger einen Rückgang von -24,67 %.

Bilfinger Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,58 % 1 Monat -1,64 % 3 Monate -19,83 % 1 Jahr -14,95 %

Informationen zur Bilfinger Aktie

Stand: 12.08.2026, 09:23 Uhr

Es gibt 38 Mio. Bilfinger Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,78 Mrd. € wert.

Ein kurzer Hoffnungsschimmer an den US-Märkten konnte die Kurse an Ende des Tages nicht im Plus halten. Der DAX nutzt die Vorgaben um verhalten in der Nähe seines ATH in den Tag zu starten.

Der Industriedienstleister Bilfinger hat im zweiten Quartal erneut die Zurückhaltung der Kunden wegen des Konflikts am Persischen Golf zu spüren bekommen. "Unser Marktumfeld war im zweiten Quartal von geopolitischer Unsicherheit geprägt", sagte …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ENI und Co.

ENI, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,46 %.

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Ob die Bilfinger Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bilfinger Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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