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Bilfinger - Aktie stürzt rapide ab - 12.08.2026
Am heutigen Handelstag muss die Bilfinger Aktie bisher Verluste von -7,13 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Bilfinger Aktie.
Bilfinger ist ein Industriedienstleister für Chemie, Energie, Öl & Gas und Pharma. Kernleistungen: Engineering, Instandhaltung, Turnarounds, Effizienz- und Dekarbonisierungsprojekte. Starke Position in Europa, Fokus auf wiederkehrende Services. Wichtige Wettbewerber: Wood, Worley, SPIE, Technip Energies. USP: Kombination aus Engineering + Maintenance, breites Branchen-Know-how, Life-Cycle-Ansatz.
Bilfinger aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.08.2026
Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Bilfinger Aktie. Mit einer Performance von -7,13 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,13 %, geht es heute bei der Bilfinger Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Bilfinger insgesamt ein Minus von -19,83 % zu verkraften.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bilfinger Aktie damit um -1,58 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,64 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Bilfinger einen Rückgang von -24,67 %.
Bilfinger Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-1,58 %
|1 Monat
|-1,64 %
|3 Monate
|-19,83 %
|1 Jahr
|-14,95 %
Informationen zur Bilfinger Aktie
Es gibt 38 Mio. Bilfinger Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,78 Mrd. € wert.
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Ob die Bilfinger Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bilfinger Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.