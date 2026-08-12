Douglas Aktie fällt kräftig - News, Gründe und Ausblick - 12.08.2026

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Douglas abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -12,53 % verkraften.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Douglas Aktie. Mit einer Performance von -5,16 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,83 %, geht es heute bei der Douglas Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,47 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,38 %. Im Jahr 2026 gab es für Douglas bisher ein Minus von -34,89 %.

Douglas Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,47 % 1 Monat +1,38 % 3 Monate -12,53 % 1 Jahr -21,05 %

Informationen zur Douglas Aktie

Stand: 12.08.2026, 09:23 Uhr

Es gibt 108 Mio. Douglas Aktien. Damit ist das Unternehmen 852,92 Mio. € wert.

Die Parfümeriekette Douglas hat im dritten Geschäftsquartal 2025/26 weiter das Preisbewusstsein der Kunden zu spüren bekommen. Die Geschäftsentwicklung des Quartals sei maßgeblich von einer schwachen Marktdynamik in Deutschland, Frankreich und den …

Despite softer quarterly results, DOUGLAS is reshaping its beauty business, doubling down on digital growth while holding firm on its full-year outlook.

Douglas navigiert durch ein herausforderndes Marktumfeld: Während Kernmärkte schwächeln, treiben E-Commerce, Cross-Channel-Services und Retail Media das Wachstum voran.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Estee Lauder Companies Registered (A), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton und Co.

Estee Lauder Companies Registered (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,47 %. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton notiert im Minus, mit -2,64 %. Zalando notiert im Minus, mit -0,83 %.

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Ob die Douglas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Douglas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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