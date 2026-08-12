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    Besonders beachtet!

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    Douglas Aktie fällt kräftig - News, Gründe und Ausblick - 12.08.2026

    Am 12.08.2026 ist die Douglas Aktie, bisher, um -5,16 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Douglas Aktie.

    Besonders beachtet! - Douglas Aktie fällt kräftig - News, Gründe und Ausblick - 12.08.2026
    Foto: 415619826

    Wie hat sich die Douglas-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Douglas Aktie. Mit einer Performance von -5,16 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,83 %, geht es heute bei der Douglas Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Douglas abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -12,53 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,47 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,38 %. Im Jahr 2026 gab es für Douglas bisher ein Minus von -34,89 %.

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    Douglas Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,47 %
    1 Monat +1,38 %
    3 Monate -12,53 %
    1 Jahr -21,05 %
    Stand: 12.08.2026, 09:23 Uhr

    Informationen zur Douglas Aktie

    Es gibt 108 Mio. Douglas Aktien. Damit ist das Unternehmen 852,92 Mio. € wert.

    Douglas verdient operativ deutlich weniger


    Die Parfümeriekette Douglas hat im dritten Geschäftsquartal 2025/26 weiter das Preisbewusstsein der Kunden zu spüren bekommen. Die Geschäftsentwicklung des Quartals sei maßgeblich von einer schwachen Marktdynamik in Deutschland, Frankreich und den …

    Douglas Q3 Results Meet Expectations, Full-Year Guidance Confirmed


    Despite softer quarterly results, DOUGLAS is reshaping its beauty business, doubling down on digital growth while holding firm on its full-year outlook.

    Douglas: Q3 im Plan – Prognose für 2025/26 bestätigt


    Douglas navigiert durch ein herausforderndes Marktumfeld: Während Kernmärkte schwächeln, treiben E-Commerce, Cross-Channel-Services und Retail Media das Wachstum voran.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Estee Lauder Companies Registered (A), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton und Co.

    Estee Lauder Companies Registered (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,47 %. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton notiert im Minus, mit -2,64 %. Zalando notiert im Minus, mit -0,83 %.

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    Ob die Douglas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Douglas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Douglas

    -2,88 %
    -4,67 %
    +1,38 %
    -12,53 %
    -21,05 %
    -69,78 %
    ISIN:DE000BEAU1Y4WKN:BEAU1Y
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