CANCOM SE Aktie mit deutlichem Kursverlust - News und Entwicklung am 12.08.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die CANCOM SE Aktie. Mit einer Performance von -5,52 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der CANCOM SE Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,17 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 21,400€, mit einem Minus von -5,52 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

CANCOM SE ist ein IT-Systemhaus und Digitalisierungsdienstleister mit Fokus auf Cloud, Managed Services, IT-Infrastruktur und Security für B2B-Kunden, v. a. Mittelstand und öffentliche Hand. Starke Stellung im deutschsprachigen Markt. Wichtige Wettbewerber: Bechtle, Computacenter, Dimension Data, T-Systems. USP: integrierte Hybrid-IT-/Cloud-Konzepte, Managed-Services-Kompetenz und Branchenfokus in DACH.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von CANCOM SE Verluste von -11,71 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die CANCOM SE Aktie damit um -7,88 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,30 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -13,37 % verloren.

CANCOM SE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,88 % 1 Monat -1,30 % 3 Monate -11,71 % 1 Jahr -2,75 %

Informationen zur CANCOM SE Aktie

Stand: 12.08.2026, 09:23 Uhr

Es gibt 29 Mio. CANCOM SE Aktien. Damit ist das Unternehmen 623,65 Mio. € wert.

Der IT-Dienstleister CANCOM legte am Dienstag seine Bilanz zum ersten Halbjahr vor … und die Aktie rutschte erheblich ab. Beim Blick auf den Chart stellt sich damit die Frage, wie die aktuelle Kurszone technisch einzuordnen ist.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Bechtle, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,28 %. Capgemini notiert im Minus, mit -2,42 %. GFT Technologies notiert im Minus, mit -1,82 %. Accenture Registered (A) verliert -0,39 %

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Ob die CANCOM SE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CANCOM SE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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