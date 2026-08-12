TeamViewer Aktie unter Verkaufsdruck - 12.08.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die TeamViewer Aktie. Mit einer Performance von -2,96 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der TeamViewer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,13 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,96 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die TeamViewer-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +20,33 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TeamViewer Aktie damit um +0,46 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,44 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei TeamViewer auf +9,00 %.

TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,46 % 1 Monat +20,44 % 3 Monate +20,33 % 1 Jahr -28,76 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 12.08.2026, 09:24 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, ob TeamViewer im Q3 und im zweiten Halbjahr 2026 den versprochenen Turnaround mit Umsatzwachstum schafft. Skeptiker verweisen auf schwaches Enterprise-/DEX-Wachstum, rückläufiges SMB und mögliche Enttäuschungen. Optimisten erwarten steigende Margen, spätere Enterprise-Effekte und sehen die Aktie fundamental unterbewertet. Charttechnisch gelten 6,60–7,00 Euro als Schlüsselzone; das Momentum ist bullish, der RSI nahe 70 signalisiert jedoch Überhitzungsgefahr. Auch die Indexeinstufung anhand des Stichtagskurses wird diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 164 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,06 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,60 %.

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Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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