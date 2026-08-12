DroneShield Aktie heute im Minus (1,2555€) - 12.08.2026

Am heutigen Handelstag musste die DroneShield Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,33 % im Minus. Die Talfahrt der DroneShield Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,16 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1,2555€, mit einem Minus von -2,33 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei DroneShield abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -33,42 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um -5,48 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,08 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die DroneShield um -33,28 % verloren.

DroneShield Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,48 % 1 Monat -9,08 % 3 Monate -33,42 % 1 Jahr -44,69 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 12.08.2026, 09:24 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang von rund 10 % und die Neubewertung hoher Erwartungen. Die Guidance 2026 von 250–270 Mio. AUD liegt unter früheren Prognosen; zugleich werden 125,8 Mio. AUD Umsatz im ersten Halbjahr und 206 Mio. AUD gesicherte Erlöse positiv bewertet. Diskutiert werden weiterhin hohe KUV-/KGV-Bewertung, Margendruck und die Frage, ob Pipeline-Chancen in konkrete Großaufträge münden. H2, neue Produkte und mögliche Europa-Aufträge gelten als Kurstreiber.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 924 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,16 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wenn heute über moderne Kriegsführung gesprochen wird, fällt fast zwangsläufig ein Begriff: Drohnen. Aufklärungsdrohnen beobachten kilometerweit entfernte Ziele, unbemannte Systeme übernehmen Aufgaben, für die früher Flugzeuge oder Soldaten benötigt …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Leonardo, Lockheed Martin und Co.

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,99 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,12 %. Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,22 %. RTX Corporation Reg Shs verliert -0,13 %

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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