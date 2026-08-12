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    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Kleines Dax-Plus in Rekordnähe

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax steigt leicht, Rekordhoch bleibt unerreicht
    • Anleger warten gespannt auf US-Inflationsdaten
    • Ölpreise steigen erneut wegen des anhaltenden Iran-Konflikts
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung - Kleines Dax-Plus in Rekordnähe
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seiner Rekordrally hat der Dax am Mittwoch zunächst nur einen kleinen Schritt gemacht. Ohne eindeutige Impulse durch die Berichtssaison konnte der Leitindex die am Vortag aufgestellte Bestmarke von 26.504 Punkten erst einmal nicht angreifen. Gegen Ende der ersten Handelsstunde legte er 0,2 Prozent auf 26.437 Punkte zu. Der MDax stieg um 0,4 Prozent auf 32.336 Zähler.

    Aktuell hat der Dax sein Jahresplus auf seiner im April eingeleiteten Rally auf gut acht Prozent ausgebaut. Die Impulse durch die Vorgaben anderer Weltbörsen waren am Mittwoch aber teils verhalten und auch die Reaktionen auf Unternehmenszahlen konnten dem Markt nicht groß ihren Stempel aufdrücken. Anleger warten auf Inflationsdaten aus den USA, die am Nachmittag veröffentlicht werden.

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    Während gegenseitige Drohungen und Warnungen im Iran-Krieg anhalten, haben die Ölpreise wieder das höchste Niveau seit Ende Juli erreicht. "Eine Einigung zwischen den USA und dem Iran gibt es nicht, sodass sich auch keine Ausweitung des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus abzeichnet", hieß es am Morgen von den Experten der Landesbank Helaba. Sie wiesen auf die damit wieder zunehmenden Inflationsrisiken hin.

    Wegen der mit dem Ölpreis verbundenen Zinssorgen werden laut der Privatbank Metzler später alle Augen auf die Verbraucherpreise aus den USA gerichtet. "Aktuell preisen die Märkte die Wahrscheinlichkeit für eine Zinsanhebung der Fed im September mit 50:50 und so haben die heutigen US-Inflationsdaten durchaus das Potenzial für deutliche Bewegungen", schrieb am Morgen Metzler-Analyst Yannik Mosbach.

    Die Favoritenrolle im Dax übernahm zunächst Siemens Energy wegen positiver Branchennachrichten. Eine vom Windkraft-Spezialisten Vestas erhöhte Prognose zog auch die Titel des Energietechnik-Konzerns um 4,3 Prozent nach oben auf ein Hoch seit mehr als einem Monat. Die Vestas-Nachrichten stützten auch deutlich den Konkurrenten Nordex aus dem MDax.

    Gut blieb die Stimmung auch im Chipsektor, wie der Anstieg bei Infineon oder Branchenzulieferern wie Aixtron , Siltronic oder Suss Microtec zeigte.

    Eigene Unternehmenszahlen ergaben unter den Dax-Werten jedoch keinen positiven Impuls. Von Eon über Hannover Rück bis hin zu Brenntag bewegten sich nach ihren Berichten alle drei Indexmitglieder im Minus. Relativ groß war der Abschlag bei Brenntag mit 1,6 Prozent. Von dem Chemikalienhändler waren schon Eckdaten bekannt, sodass der Neuigkeitsgehalt eher gering war. Die Titel hatten aber zuletzt ein Hoch seit Anfang März 2025 erreicht und leiden unter Gewinnmitnahmen.

    Im MDax sorgte vor allem TKMS mit einem Kurssprung um elf Prozent für Aufsehen. Eine von dem Marineschiffbauer erhöhte Prognose kam bei den Anlegern sehr gut an. Im laufenden Geschäftsjahr soll der Umsatz nun um 10 bis 12 Prozent steigen statt der bislang in Aussicht gestellten Spanne von 2 bis 5 Prozent.

    Der Bilfinger -Kurs dagegen rutschte um 5 Prozent ab. Der Industriedienstleister bekam im zweiten Quartal die Zurückhaltung der Kunden wegen des Iran-Konflikts zu spüren. Das Unternehmen musste einen schrumpfenden Auftragseingang hinnehmen. Es peilt nun bei der operativen Marge das untere Ziel der zuvor ausgegebenen Spanne an.

    Bechtle konnte sich nach den eigenen Zahlen nur kurz vom Vortagsrutsch wegen enttäuschender Resultate des Konkurrenten Cancom erholen, zuletzt drehte der Kurs mit 2,2 Prozent ins Minus während der von Cancom weiter absackte. Als IT-Dienstleister hatte Bechtle einen deutlichen Ausbau der Vorräte angekündigt, um sich für den Aufschwung der Geschäfte in Zeiten des deutschen Finanzpakets zu rüsten.

    Gemischt war das Feedback auf die Resultate der MDax-Mitglieder Tui und K+S . Während der Reisekonzern im Quartal die Erwartungen verfehlte und seine Papiere ihre Korrektur mit einem Abschlag von zwei Prozent fortsetzten, ging es bei dem Düngemittelkonzern um 1,7 Prozent nach oben. Das operative Ergebnis liege ordentlich über den Erwartungen, schrieb die JPMorgan-Expertin Angelina Glazova./tih/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,11 % und einem Kurs von 35,30 auf Tradegate (12. August 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -2,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 84,62 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -1,14 %/+57,55 % bedeutet.





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