Lumentum Holdings Aktie stark gefragt - 12.08.2026

Die Lumentum Holdings Aktie kann am heutigen Handelstag um +6,48 % auf 757,65€ zulegen. Das sind +46,10 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,08 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Lumentum Holdings Aktie. Nach einem Plus von +0,08 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 757,65€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Lumentum Holdings ist ein führender Anbieter von optischen und photonischen Produkten, die in Kommunikation, Industrie und Konsumgütern eingesetzt werden. Hauptprodukte sind optische Transceiver und Laserdioden. Wichtige Konkurrenten sind Finisar und II-VI. Das Unternehmen punktet mit innovativer 3D-Sensortechnologie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Lumentum Holdings Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -12,80 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Lumentum Holdings Aktie damit um +2,44 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,60 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Lumentum Holdings eine positive Entwicklung von +134,40 % erlebt.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,41 % geändert.

Lumentum Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,44 % 1 Monat +7,60 % 3 Monate -12,80 % 1 Jahr +669,24 %

Informationen zur Lumentum Holdings Aktie

Stand: 12.08.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 78 Mio. Lumentum Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 59,10 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,63 %. Broadcom notiert im Plus, mit +0,53 %.

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Ob die Lumentum Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lumentum Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.