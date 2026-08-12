BERNSTEIN RESEARCH stuft TKMS auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für TKMS nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Trotz einer Schwäche im maritimen Elektroniksegment seien diese stark ausgefallen, schrieb Adrien Rabier in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. So liege der Umsatz des Marineschiffbauers um rund ein Sechstel über der Konsensschätzung. Profitiert habe das Unternehmen vor allem von der Fertigung von Unterseebooten./rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:44 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:44 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,04 % und einem Kurs von 95,40EUR auf Tradegate (12. August 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.
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