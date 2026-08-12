RBC stuft Schott Pharma auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schott Pharma nach detaillierten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die finalen Kennziffern des Pharmaindustrie-Ausrüsters hätten die starken vorläufigen Eckdaten bestätigt, schrieb Charles Weston in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Insofern rechne er kurzfristig mit keiner deutlichen Kursreaktion./rob/edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:37 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:37 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,86 % und einem Kurs von 22,10EUR auf Tradegate (12. August 2026, 09:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Charles Weston

Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 21

Kursziel alt: 21

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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