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    Renk legt nach Zahlen zu: Aussichtsreiche (Turbo)-Calls

    Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie auf dem Weg zum Kursziel zumindest wieder auf 57 Euro ansteigen kann.

    Nachdem die im MDAX gelistete Aktie des Rüstungskonzerns Renk (ISIN: DE000RENK730), einem führenden Anbieter von Antriebslösungen in militärischen und zivilen Endmärkten, verzeichnete nach einem kräftigen Kursanstieg am 7.10.25 bei 90,17 Euro ein Allzeithoch verzeichnet hatte, gab sie bis zum 25.6.26 auf bis zu 40,34 Euro nach. Bereits im Vorfeld der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen und der Bestätigung des Ausblickes legte die Aktie auf ihr aktuelles Niveau bei 51,10 Euro zu.

    Da die vom Rüstungsgeschäft getragene Anlagestory nach wie vor intakt sei und die Auftragsbücher gut gefüllt seien, bekräftigten die Experten von Warburg Research mit einem Kursziel von 63 Euro ihre Kaufempfehlung für die Renk-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie auf dem Weg zum Kursziel zumindest wieder auf 57 Euro ansteigen kann.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 52 Euro 

    Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Renk-Aktie mit Basispreis bei 52 Euro, Bewertungstag 18.12.26, BV 0,1, ISIN: DE000MM2S3U4, wurde beim Aktienkurs von 51,10 Euro mit 0,68 – 0,69 Euro gehandelt.

    Gelingt der Renk-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 57 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,95 Euro (+38 Prozent) steigern.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 45,536 Euro   

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Renk-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 45,536 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA8LKL7, wurde beim Aktienkurs von 51,10 Euro mit 0,61 – 0,62 Euro taxiert.

    Kann die Renk-Aktie in absehbarer Zeit auf 57 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,14 Euro (+84 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 43,766 Euro 

    Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Renk-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 43,766 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000BY58ZV4, wurde beim Aktienkurs von 51,10 Euro mit 0,81 – 0,82 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der Renk-Aktie auf 57 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,32 Euro (+61 Prozent) steigern.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Renk-Aktien oder von Hebelprodukten auf Renk-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance Renk legt nach Zahlen zu: Aussichtsreiche (Turbo)-Calls Kaufempfehlungen
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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