Renk legt nach Zahlen zu: Aussichtsreiche (Turbo)-Calls

Da die vom Rüstungsgeschäft getragene Anlagestory nach wie vor intakt sei und die Auftragsbücher gut gefüllt seien, bekräftigten die Experten von Warburg Research mit einem Kursziel von 63 Euro ihre Kaufempfehlung für die Renk-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie auf dem Weg zum Kursziel zumindest wieder auf 57 Euro ansteigen kann.

Nachdem die im MDAX gelistete Aktie des Rüstungskonzerns Renk (ISIN: DE000RENK730), einem führenden Anbieter von Antriebslösungen in militärischen und zivilen Endmärkten, verzeichnete nach einem kräftigen Kursanstieg am 7.10.25 bei 90,17 Euro ein Allzeithoch verzeichnet hatte, gab sie bis zum 25.6.26 auf bis zu 40,34 Euro nach. Bereits im Vorfeld der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen und der Bestätigung des Ausblickes legte die Aktie auf ihr aktuelles Niveau bei 51,10 Euro zu.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 52 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Renk-Aktie mit Basispreis bei 52 Euro, Bewertungstag 18.12.26, BV 0,1, ISIN: DE000MM2S3U4, wurde beim Aktienkurs von 51,10 Euro mit 0,68 – 0,69 Euro gehandelt.

Gelingt der Renk-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 57 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,95 Euro (+38 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 45,536 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Renk-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 45,536 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA8LKL7, wurde beim Aktienkurs von 51,10 Euro mit 0,61 – 0,62 Euro taxiert.

Kann die Renk-Aktie in absehbarer Zeit auf 57 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,14 Euro (+84 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 43,766 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Renk-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 43,766 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000BY58ZV4, wurde beim Aktienkurs von 51,10 Euro mit 0,81 – 0,82 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Renk-Aktie auf 57 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,32 Euro (+61 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Renk-Aktien oder von Hebelprodukten auf Renk-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.