ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Eon auf 'Buy' - Ziel 22,70 Euro
- Eon bleibt laut Jefferies auf Buy mit Kursziel
- Ebitda liegt leicht über der Konsensschätzung
- Nettoergebnis liegt vier Prozent über der Erwartung
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 22,70 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Energiekonzerns liege leicht über der Konsensschätzung, schrieb Ahmed Farman in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das Nettoergebnis habe die durchschnittliche Erwartung von Analysten mit vier Prozent deutlicher übertroffen. Das Unternehmen sei auf gutem Weg, die Jahresziele zu erreichen./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie
Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 18,85 auf Tradegate (12. August 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um -2,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,72 %.
Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 49,80 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,875EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -9,79 %/+16,74 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 22,70 Euro
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Ich bin schon lange drin, gekauft bei unter 9 EUR. Langweilig , aber bei meinem Einkaufskurs zahlen die eine gute Dividende. Und vor kurzem waren sie wieder über 20 EUR, bis der Iran-Krieg die Kurse wieder runtergezogen hat.