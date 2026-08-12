Jefferies belässt Eon auf 'Buy' - Ziel 22,70 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 18,85 auf Tradegate (12. August 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um -2,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,72 %.

Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 49,80 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,875EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -9,79 %/+16,74 % bedeutet.