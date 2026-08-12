Bilfinger auf Tief seit Juni 2025 - Etwas skeptischer für Marge

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bilfinger Aktie

Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,45 % und einem Kurs von 76,30 auf Tradegate (12. August 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bilfinger Aktie um -11,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,95 %.

Die Marktkapitalisierung von Bilfinger bezifferte sich zuletzt auf 2,82 Mrd..

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 120,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 107,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 130,00EUR was eine Bandbreite von +42,19 %/+72,76 % bedeutet.