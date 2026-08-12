AKTIE IM FOKUS
Bilfinger auf Tief seit Juni 2025 - Etwas skeptischer für Marge
- Bilfinger-Aktien fallen morgens um neun Prozent
- Bilfinger senkt Profitabilitätsausblick vorsichtig
- Auftragseingang mildert Sorgen trotz Kursrückgang
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Bilfinger sind am Donnerstagmorgen um 9 Prozent auf das tiefste Niveau seit Juni 2025 zurückgefallen. Der Industriedienstleister wurde nach dem zweiten Quartal etwas zurückhaltender hinsichtlich der Profitabilität und stellte die Anleger auf das untere Ende der bestehenden Zielspanne ein.
Ein Börsianer rechnet nun mit einer leicht sinkenden Markterwartung an den operativen Gewinn. Die negative Kursreaktion überraschte ihn allerdings, da der Auftragseingang die vor dem Bericht bestehenden Sorgen eigentlich etwas zerstreuen sollte. Zuletzt dämmten Bilfinger-Aktien ihren Kursabschlag immerhin auf unter 6 Prozent ein./ag/stk
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bilfinger Aktie
Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,45 % und einem Kurs von 76,30 auf Tradegate (12. August 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bilfinger Aktie um -11,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,95 %.
Die Marktkapitalisierung von Bilfinger bezifferte sich zuletzt auf 2,82 Mrd..
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 120,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 107,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 130,00EUR was eine Bandbreite von +42,19 %/+72,76 % bedeutet.
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https://www.heise.de/news/Asse-II-Fraunhofer-und-Bilfinger-entwickeln-Roboter-zur-Bergung-Nuklearabfalls-11277608.html
Bilfinger sieht sich auf einem guten Weg, die ambitionierten Mittelfristziele zu erreichen. Beim Earnings-Call sprach der Vorstand zudem über den Konflikt im Iran, wie PLATOW notiert hat: