SAP Aktie fällt auf 178,12€ - 12.08.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die SAP Aktie. Sie fällt um -1,83 % auf 178,12€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,69 %, geht es heute bei der SAP Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die SAP-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +25,42 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um +7,48 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +31,64 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SAP eine negative Entwicklung von -13,65 % erlebt.

SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,48 % 1 Monat +31,64 % 3 Monate +25,42 % 1 Jahr -27,47 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 12.08.2026, 09:55 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die kräftige Erholung der SAP-Aktie um rund 40 % bis über 180 Euro. Diskutiert werden die Unterstützung durch solide Geschäftszahlen, eine im Vergleich zu früher niedrigere Bewertung trotz anhaltenden Wachstums sowie die Fehleinschätzung vieler Analysten und Charttechniker. Technisch gelten eine Konsolidierung oberhalb von 160 Euro, der nachhaltige Sprung über die 200-Tage-Linie und ein möglicher Anstieg auf 200 Euro als zentrale Punkte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 219,31 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, Microsoft und Co.

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,57 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,79 %. Oracle notiert im Plus, mit +1,10 %. ServiceNow verliert -1,31 % Workday (A) notiert im Minus, mit -0,64 %.

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Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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