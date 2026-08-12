CoreWeave Registered (A) Aktie steigt zweistellig - 12.08.2026

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von CoreWeave Registered (A) in den letzten drei Monaten Verluste von -7,02 % verkraften.

Die CoreWeave Registered (A) Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +15,47 % auf 90,33€ zulegen. Das sind +12,10 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,36 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der CoreWeave Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +2,36 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 90,33€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CoreWeave Registered (A) Aktie damit um +13,13 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,88 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von CoreWeave Registered (A) einen Anstieg von +43,93 %.

CoreWeave Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,13 % 1 Monat +20,88 % 3 Monate -7,02 % 1 Jahr -23,89 %

Informationen zur CoreWeave Registered (A) Aktie

Stand: 12.08.2026, 09:56 Uhr

Es gibt 448 Mio. CoreWeave Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,34 Mrd. € wert.

Im Fahrwasser von CoreWeave hat die Aktie des niederländischen Neocloud-Anbieters Nebius heute kräftig zugelegt. Der CoreWeave-Konkurrent wird vor dem US-Börsenstart seine Bücher öffnen.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

CoreWeave verdoppelt den Umsatz, hebt die Prognose an und türmt einen Auftragsberg von 104 Milliarden US-Dollar auf. Die Aktie legt zu, doch Wachstum und Schulden erreichen extreme Dimensionen.

CoreWeave Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die CoreWeave Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CoreWeave Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.