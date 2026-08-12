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    Besonders beachtet!

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    CoreWeave Registered (A) Aktie steigt zweistellig - 12.08.2026

    Am 12.08.2026 ist die CoreWeave Registered (A) Aktie, bisher, um +15,47 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der CoreWeave Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - CoreWeave Registered (A) Aktie steigt zweistellig - 12.08.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    CoreWeave Registered (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 12.08.2026

    Die CoreWeave Registered (A) Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +15,47 % auf 90,33 zulegen. Das sind +12,10  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,36 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der CoreWeave Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +2,36 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 90,33. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von CoreWeave Registered (A) in den letzten drei Monaten Verluste von -7,02 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die CoreWeave Registered (A) Aktie damit um +13,13 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,88 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von CoreWeave Registered (A) einen Anstieg von +43,93 %.

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    CoreWeave Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,13 %
    1 Monat +20,88 %
    3 Monate -7,02 %
    1 Jahr -23,89 %
    Stand: 12.08.2026, 09:56 Uhr

    Informationen zur CoreWeave Registered (A) Aktie

    Es gibt 448 Mio. CoreWeave Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,34 Mrd. € wert.

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    Ob die CoreWeave Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CoreWeave Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    CoreWeave Registered (A)

    +17,53 %
    +16,05 %
    +24,00 %
    -7,02 %
    -23,89 %
    +20,97 %
    ISIN:US21873S1087WKN:A413X6
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