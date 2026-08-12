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    Besonders beachtet!

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    TUI Aktie leidet unter Verkäufen - 12.08.2026

    Am 12.08.2026 ist die TUI Aktie, bisher, um -2,22 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TUI Aktie.

    Besonders beachtet! - TUI Aktie leidet unter Verkäufen - 12.08.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    TUI ist ein führender Touristikkonzern, der Pauschalreisen, Flugreisen, Hotelaufenthalte und Kreuzfahrten anbietet. Als einer der größten Reiseveranstalter weltweit hat TUI eine starke Marktstellung, insbesondere in Europa. Wichtige Konkurrenten sind Thomas Cook, Expedia und Booking Holdings. TUI zeichnet sich durch ein umfassendes Angebot von Reiseleistungen aus einer Hand und eine starke Markenpräsenz aus.

    Wie hat sich die TUI-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Am heutigen Handelstag musste die TUI Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,22 % im Minus. Der Kursrückgang der TUI Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,02 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,22 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von TUI in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +11,79 % bestehen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,11 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,07 %. Im Jahr 2026 gab es für TUI bisher ein Minus von -18,67 %.

    TUI Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,11 %
    1 Monat +4,07 %
    3 Monate +11,79 %
    1 Jahr -4,74 %
    Stand: 12.08.2026, 09:57 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TUI Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kurschancen der TUI-Aktie nach gesenkter Ergebnisprognose: Trotz rund 20–30 % EBIT-Rückgang und ausgesetzter Umsatzprognose 2026 gilt sie manchen als günstig. Andere verweisen auf geopolitische Risiken, Klimafolgen und unsichere Geschäftsentwicklung. 7 % mehr Buchungen, eine mögliche Dividende und sinkende Leerverkaufspositionen werden als Kurstreiber genannt; zugleich wird ein Rückfall unter 7 Euro befürchtet.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TUI eingestellt.

    Zur TUI Diskussion

    Informationen zur TUI Aktie

    Es gibt 507 Mio. TUI Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,67 Mrd. € wert.

    Wenig Bewegung auf Rekordniveau


    Der Dax dürfte am Mittwoch zunächst unweit seines Rekordhochs von 26.504 Punkten auf der Stelle treten. Neue Impulse könnten im frühen Handel von der Berichtssaison kommen, die nochmals Gas gibt. Knapp eine Stunde vor dem offiziellen Handelsstart …

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    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Neue Eskalation vor US-Infaltionsdaten – Zahlen von SMCI, EON, Bilfinger und Tui


    Ein kurzer Hoffnungsschimmer an den US-Märkten konnte die Kurse an Ende des Tages nicht im Plus halten. Der DAX nutzt die Vorgaben um verhalten in der Nähe seines ATH in den Tag zu starten.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von easyJet, Booking Holdings und Co.

    easyJet, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,59 %. Booking Holdings notiert im Minus, mit -0,41 %. Airbnb Registered (A) notiert im Minus, mit -0,32 %.

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    Ob die TUI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TUI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TUI

    -0,62 %
    -9,11 %
    +4,07 %
    +11,79 %
    -4,74 %
    +10,44 %
    -58,14 %
    -78,64 %
    +10,47 %
    ISIN:DE000TUAG505WKN:TUAG50
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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