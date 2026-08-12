Börsenstart Europa - 12.08. - SMI schwach -0,65 %

Der MDAX bewegt sich bei 32.362,70 PKT und steigt um +0,21 %. Top-Werte: TKMS +11,10 %, Nordex +5,18 %, SILTRONIC AG +4,21 % Flop-Werte: Bilfinger -5,76 %, Bechtle -2,27 %, Porsche AG -2,02 %

Der DAX bewegt sich bei 26.410,98 PKT und steigt um +0,13 %. Top-Werte: Siemens Energy +3,72 %, Rheinmetall +2,50 %, Infineon Technologies +2,44 % Flop-Werte: SAP -1,84 %, Continental -1,62 %, Brenntag -1,59 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX bewegt sich bei 4.085,93 PKT und fällt um -0,26 %.

Top-Werte: Nordex +5,18 %, SILTRONIC AG +4,21 %, SMA Solar Technology +3,59 %

Flop-Werte: CANCOM SE -5,63 %, TeamViewer -3,46 %, Carl Zeissss Meditec -3,24 %

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Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:27) bei 6.545,84 PKT und steigt um +0,06 %.

Top-Werte: Siemens Energy +3,72 %, Rheinmetall +2,50 %, Infineon Technologies +2,44 %

Flop-Werte: Prosus Registered (N) -3,09 %, EssilorLuxottica -2,99 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -2,66 %

Der ATX steht bei 6.665,93 PKT und verliert bisher -0,07 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +5,06 %, Andritz +1,30 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,13 %

Flop-Werte: Lenzing -1,28 %, Raiffeisen Bank International -1,22 %, Oesterreichische Post -1,04 %

Der SMI steht bei 14.468,21 PKT und verliert bisher -0,65 %.

Top-Werte: ABB +0,83 %, Holcim +0,67 %, Swiss Life Holding +0,30 %

Flop-Werte: Alcon -2,88 %, Roche Holding Bearer Participation Cert -1,56 %, Lonza Group -1,53 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:21) bei 8.681,22 PKT und fällt um -0,30 %.

Top-Werte: STMicroelectronics +1,44 %, LEGRAND +1,17 %, Thales +1,07 %

Flop-Werte: Kering -3,08 %, EssilorLuxottica -2,99 %, Capgemini -2,79 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.298,07 PKT und gewinnt bisher +0,18 %.

Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +1,53 %, ABB +0,83 %, Skanska (B) +0,23 %

Flop-Werte: Volvo Registered (B) -1,17 %, Getinge (B) -1,08 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -0,96 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.570,00 PKT und steigt um 0,00 %.

Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +1,96 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,55 %, Public Power +1,14 %

Flop-Werte: Jumbo -1,73 %, Viohalco -1,11 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,78 %