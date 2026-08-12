EcoGraf - Deutscher Deal über bis zu 40.000 Tonnen Graphit

EcoGraf Limited (ASX: EGR; FSE: FMK) treibt die Kommerzialisierung seines Epanko-Graphitprojekts in Tansania erfolgreich voran. Das Unternehmen hat einen neuen, verbindlichen Vorvertrag mit einem großen, etablierten Graphithändler aus Deutschland geschlossen. Die auf zehn Jahre ausgelegte Vereinbarung sieht zunächst jährliche Lieferungen von 20.000 Tonnen natürlichem Flockengraphit vor, die nach fünf Jahren auf 40.000 Tonnen verdoppelt werden. Der nach deutschem Recht geschlossene Kontrakt ersetzt eine frühere Abmachung und stärkt EcoGrafs Position im strategisch wichtigen europäischen Absatzmarkt erheblich. Aus Vertraulichkeitsgründen bleibt der Partner, der europaweit namhafte Industrieendkunden beliefert, vorerst anonym.

Epanko-Graphitprojekt: Planungssicherheit durch festen Mindestpreis

Für Investoren bietet der Deal handfeste Vorteile: Die Preisgestaltung basiert auf aktuellen Marktreferenzen, wird jedoch durch einen fest definierten Mindestpreis flankiert. Dieser Downside-Schutz federt Preisschwankungen ab und sichert die langfristige Wirtschaftlichkeit der Mine. Die Lieferung erfolgt auf FOB-Basis ab dem Hafen Dar es Salaam. Zusammen mit dem bereits bestehenden Abnahmevertrag mit der tk accelis Trading GmbH (ehemals ThyssenKrupp Metallurgical Products) hat EcoGraf nun signifikante Volumina fest für den europäischen Markt geblockt.

Potenzieller Katalysator für Projektfinanzierung

Trotz dieser erheblichen Lieferzusagen behält EcoGraf ausreichend freie Kapazitäten, um seine vertikal integrierte HFfree-Batterieanodenmaterialstrategie zügig auszubauen. Diese proprietäre und umweltfreundliche Reinigungstechnologie, die auf den Einsatz von schädlicher Flusssäure verzichtet, ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil, um die strengen Umweltstandards europäischer Automobil- und Batteriehersteller zu erfüllen.

Erreicht das Volumen des neuen Vertrags die Zielmarke von 40.000 Tonnen, deckt allein diese Vereinbarung rund 55 Prozent der anfänglich geplanten Epanko-Jahresproduktion von 73.000 Tonnen ab. Diese hohe Auslastungsquote durch einen bonitätsstarken Abnehmer ist für EcoGraf ein zentraler Meilenstein, da der Vorvertrag, der demnächst in ein finales Vertragswerk überführt werden soll, ein exzellentes Fundament für die anstehende Projektfinanzierung liefert. Banken und Kreditgeber bewerten solche langfristigen und preisgesicherten Abnahmeverträge in der Regel als entscheidendes Kriterium für die Kreditvergabe.

Darüber hinaus eröffnet diese starke Basis den Spielraum, um künftige Kapazitätserweiterungen bei steigender europäischer Nachfrage zügig zu stemmen. Angesichts der ehrgeizigen Ausbauziele der europäischen Elektromobilität und dem Bestreben der EU, kritische Rohstoff-Lieferketten abseits von China zu diversifizieren und sicherer zu machen, positioniert sich EcoGraf als zuverlässiger, skalierbarer Partner für den europäischen Markt.

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