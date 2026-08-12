Berenberg senkt Ziel für Henkel auf 76,50 Euro - 'Hold'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,46 % und einem Kurs von 77,12 auf Tradegate (12. August 2026, 09:57 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um +2,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,88 %.

Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 13,78 Mrd..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 85,00EUR was eine Bandbreite von -15,98 %/+9,88 % bedeutet.