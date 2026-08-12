JEFFERIES stuft Grand City Properties auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Grand City Properties nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 9,90 Euro belassen. Das Mietenwachstum habe sich zwar etwas verlangsamt, sei aber solide geblieben, schrieb Stephanie Dossmann in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (FFO I) des Wohnungsanbieters sei um 3,5 Prozent gesunken, was auf gestiegene Finanzierungskosten und Ausschüttungen aus unbefristeten Schuldverschreibungen sowie auf höhere Abflüsse an Minderheitsgesellschafter zurückzuführen sei./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Grand City Properties Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,62 % und einem Kurs von 9,30EUR auf Tradegate (12. August 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Stephanie Dossmann
Analysiertes Unternehmen: Grand City Properties
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 9,90
Kursziel alt: 9,90
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Stephanie Dossmann
Analysiertes Unternehmen: Grand City Properties
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 9,90
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