JPMORGAN stuft K+S auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat K+S nach Quartalszahlen des Düngerkonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13,70 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege ordentlich über den Erwartungen, schrieb Angelina Glazova am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Auch die Volumina hätten positiv überrascht. Die Mitte der angehobenen Ebitda-Jahreszielspanne entspreche nun der Konsensprognose, beinhalte für das zweite Halbjahr aber eine konservativere Erwartung als der Markt./rob/gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:28 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:28 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 14,73EUR auf Tradegate (12. August 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Angelina Glazova

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 13,70

Kursziel alt: 13,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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