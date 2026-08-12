EXASOL: Exasol AG passt Prognose für 2026 an – Anleger aufgepasst
Exasol dämpft die Erwartungen: Nach einem verhaltenen ersten Halbjahr korrigiert das Unternehmen seine Prognosen für Wachstum, Umsatz und Ergebnis im Geschäftsjahr 2026.
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- Exasol AG hat am 12. August 2026 ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst.
- Das erwartete ARR liegt nun zwischen -2 % und +2 % gegenüber 2025; zuvor wurde ein Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich erwartet.
- Beim Umsatz rechnet Exasol nun mit einem Rückgang im oberen einstelligen Prozentbereich statt im mittleren einstelligen Prozentbereich.
- Die EBITDA-Prognose wurde auf 3,0 bis 3,5 Mio. Euro gesenkt, nach zuvor 3,0 bis 4,0 Mio. Euro.
- Hauptgründe sind eine schwächere Ausweitung bestehender Kundenbeziehungen, geringere Investitionen in On-Premise-Infrastruktur und ein verzögerter Vertriebsstart einer Partnerlösung.
- Im ersten Halbjahr 2026 lag der ARR bei 37,9 Mio. Euro, der Umsatz bei 19,0 Mio. Euro und das EBITDA bei 1,6 Mio. Euro; das Neukundengeschäft entwickelte sich positiv, konnte die Schwäche im Bestandskundengeschäft aber nicht ausgleichen.
Der nächste wichtige Termin, Halbjahresabschluss 30.06.2026, bei EXASOL ist am 19.08.2026.
Der Kurs von EXASOL lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,9550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,51 % im Minus.
10 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,0500EUR das entspricht einem Plus von +4,86 % seit der Veröffentlichung.
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