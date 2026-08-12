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    EXASOL: Kunden sparen – KI sorgt für Schwung im Neugeschäft

    Exasol erlebt 2026 ein gemischtes erstes Halbjahr: Während Umsatz und Prognose unter Druck stehen, sorgen neue Kunden und sinkende Churn-Rate für wichtige Lichtblicke.

    EXASOL: Kunden sparen – KI sorgt für Schwung im Neugeschäft
    Foto: adobe.stock.com
    • Im ersten Halbjahr 2026 litt Exasol unter der Investitionszurückhaltung bestehender Kunden, höheren Hardwarepreisen und einem verzögerten Vertriebsstart mit einem strategischen Kooperationspartner.
    • Das Neukundengeschäft entwickelte sich positiv: Exasol gewann elf neue Kunden, vor allem dank der Fokussierung auf Datensouveränität und agentische KI.
    • Der ARR lag zum 30. Juni 2026 bei 37,9 Mio. Euro gegenüber 38,1 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
    • Die ARR-Churn-Rate verbesserte sich deutlich: Die Kündigungen sanken auf 1,9 Mio. Euro nach 8,1 Mio. Euro im Vorjahr; die rollierende Churn-Rate fiel von 24 % auf 10 %.
    • Der Umsatz ging im ersten Halbjahr um 11,6 % auf 19,0 Mio. Euro zurück, während die wiederkehrenden Erlöse leicht auf 18,9 Mio. Euro stiegen; das EBITDA sank auf 1,6 Mio. Euro.
    • Exasol senkte die Jahresprognose 2026: Erwartet werden eine ARR-Veränderung zwischen -2 % und +2 %, ein Umsatzrückgang im oberen einstelligen Prozentbereich und ein EBITDA von 3,0 bis 3,5 Mio. Euro.

    Der nächste wichtige Termin, Halbjahresabschluss 30.06.2026, bei EXASOL ist am 19.08.2026.

    Der Kurs von EXASOL lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,9550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,51 % im Minus.
    9 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,0500EUR das entspricht einem Plus von +4,86 % seit der Veröffentlichung.


    EXASOL

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