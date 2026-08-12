JEFFERIES stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vestas nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 dänischen Kronen belassen. Der Windturbinenhersteller habe stark abgeschnitten und die Erwartungen vor allem mit dem operativen Ergebnis (Ebit) übertroffen, schrieb Lucas Ferhani am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die angehobene bereinigte Margenzielspanne für das Jahr sieht er nun über der Konsensschätzung./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +18,73 % und einem Kurs von 27,95EUR auf Tradegate (12. August 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Lucas Ferhani
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 215
Kursziel alt: 215
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Lucas Ferhani
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 215
Kursziel alt: 215
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