JEFFERIES stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vestas nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 dänischen Kronen belassen. Der Windturbinenhersteller habe stark abgeschnitten und die Erwartungen vor allem mit dem operativen Ergebnis (Ebit) übertroffen, schrieb Lucas Ferhani am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die angehobene bereinigte Margenzielspanne für das Jahr sieht er nun über der Konsensschätzung./rob/gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:29 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:29 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +18,73 % und einem Kurs von 27,95EUR auf Tradegate (12. August 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Lucas Ferhani

Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 215

Kursziel alt: 215

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A

