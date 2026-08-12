JPMORGAN stuft RTL GROUP auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RTL Group von 30 auf 29 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das bestätigte mittelfristige operative Ergebnisziel (Ebita) des Fernsehkonzerns stamme aus der Zeit vor der Übernahme von Sky, und diese habe ursprünglich zusätzliche Erträge und Synergien generieren sollen, schrieb Daniel Kerven in einem am Mittwoch vorliegenden Rückblick auf die am Vortag veröffentlichten Geschäftszahlen. Doch nun seien die angestrebten Sky-Synergien von 250 Millionen Euro notwendig, um die grundlegende Geschäftsschwäche auszugleichen und das bestehende Ebita-Jahresziel von einer Milliarde Euro aufrechtzuerhalten./rob/gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:45 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:12 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 32,40EUR auf Tradegate (12. August 2026, 10:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Daniel Kerven

Analysiertes Unternehmen: RTL GROUP

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 29

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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