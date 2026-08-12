WARBURG RESEARCH stuft Jungheinrich AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jungheinrich von 45 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gabelstapler-Hersteller habe bestätigt, dass sich die Sparte ITS weiter erhole, allerdings in einem langsameren Tempo, schrieb Stefan Augustin in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Das neue Kursziel reflektiere die gestiegene Branchenbewertung./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 25,42EUR auf Tradegate (12. August 2026, 10:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Jungheinrich AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 46

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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