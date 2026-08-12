UBS stuft CTS EVENTIM auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat CTS Eventim auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Transaktionsdaten zu Live-Veranstaltungen des Ticketvermarkters in den wichtigen europäischen Märkten deuteten auf sehr robuste Ausgaben der Verbraucher in Deutschland hin, schrieb Olivier Calvet am Dienstagabend. Dazu zeige Italien weiterhin ein starkes Wachstum. Calvet geht unverändert von einer Umsatzsteigerung im zweiten Quartal aus, hält eine Erhöhung der Jahresziele angesichts der Unwägbarkeiten im vierten Quartal aber für unwahrscheinlich./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 18:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 58,65EUR auf Tradegate (12. August 2026, 10:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Olivier Calvet

Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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