DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SALZGITTER AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Salzgitter AG nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal von 65 auf 63 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die freien Barmittel (Free Cashflow) hätten sich besser entwickelt als erwartet, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Management habe zudem Bedenken entschärft, dass die Beteiligung HKM Kapital benötigen könnte./rob/bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 51,05EUR auf Tradegate (12. August 2026, 10:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Bastian Synagowitz

Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 63

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

