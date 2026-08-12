BERNSTEIN RESEARCH stuft TUI auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9,20 Euro belassen. Die gebuchten Umsätze in der Sommersaison und die Auslastung der Hotels hätten sich im Vergleich zum Mai verbessert, schrieb Richard J. Clarke in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Alles in allem seien die Trends aber schwächer als das Management des Reiseveranstalters dies für die späte Buchungsphase antizipiert habe./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:37 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:37 / UTC
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 7,328EUR auf Tradegate (12. August 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.
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